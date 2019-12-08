Minik öğrencilerden Başkan Saklı'ya ziyaret
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Minik öğrencilerden Başkan Saklı'ya ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 23 Nisan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı ziyaret etti.

08.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:52
Minik öğrencilerden Başkan Saklı'ya ziyaret

'nin ilçesindeki 23 Nisan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı 'yı ziyaret etti.


Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, öğretmen ve minik öğrencileri kapıda karşılayarak, belediye birimlerinin tanıtımını yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saklı, öğrencilerle keyifli zaman geçirerek, çikolata ve süt ikramında bulundu.


Minik öğrenciler de, Başkan Saklı'ya kendi tasarladıkları çiçek buketi hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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