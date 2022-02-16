Milyonların gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri

TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ayında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TÜKETİCİ ENFLASYONU OCAKTA YÜZDE 48,7'YE YÜKSELMİŞTİ

Faiz indirimleri ile birlikte Türk lirasında sert değer kayıplarının yaşanmasının ardından enflasyonda artış devam etmiş ve tüketici enflasyonu ocakta yüzde 48,7'ye yükselmişti.

BAKAN NEBATİ NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonda zirvenin nisanda yüzde 50'nin altında bir oranla görüleceğini belirtmişti. Bazı ekonomistler ise artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun mayısta yüzde 55 civarında zirve yapabileceğini öngörüyor.

EKONOMİSTLER SABİT BIRAKILACAĞI DÜŞÜNCESİNDE

Bu gelişmelerle birlikte ekonomistlerin faizlere ilişkin genel tahmini TCMB'nin şubat ayında politika faizlerini sabit bırakacağı yönünde.

İşte Sözcü'nün haberine göre ekonomistlerin faiz toplantısına ilişkin tahminleri:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönünde tahminde bulundu.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun medyan tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer aldı.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg'in şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor. Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketinde de bu ayki faiz toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. ForeksHaber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9 ve yüzde 20 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9 – yüzde 22 aralığında oluşmuştu.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski taşıması sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.