Milliler, İspanya'ya ulaştı
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Milliler, İspanya'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milliler, İspanya'ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın Norveç ile oynayacağı karşılaşma için İspanya'ya ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın Norveç ile oynayacağı karşılaşma için İspanya'ya ulaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 20.00'de başlayacak mücadelede İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacak. Ay-yıldızlılar, bu zorlu müsabaka için İstanbul'dan kalkan özel uçakla İspanya'nın Malaga kentindeki San Julian Havalimanı'na geldi. Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladığı kafilede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri bulunuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Norveç maçının son antrenmanını da La Rosaleda Stadı'nda TSİ 20.00'de yapacak. - İSTANBUL

Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı
Milliler, İspanya'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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