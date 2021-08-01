2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yarışan milli yelkenci Alican Kaynar, madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yarışan milli yelkenci Alican Kaynar, madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Finn sınıfında 9 ve 10. yarışlarını bugün yapan Alican Kaynar, her iki yarışı da 10. sırada tamamladı.

Genel klasmanda 8. olan milli yelkenci, 3 Ağustos Salı günü düzenlenecek madalya yarışında mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan