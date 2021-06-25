Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' iddialarına yalanlama geldi
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Katarlı öğrencilerin, tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceğine ilişkin servis edilen haberler büyük tartışma yarattı. Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Protokol, Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerini kulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verileceği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

PROTOKOL KATAR SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİ KAPSIYOR

Açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler, Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak" ifadelerine yer verildi.

"KATARLILARA SINAVSIZ ÜNİVERSİTE" İDDİASININ ASLI NE?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Protokol ile tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Katarlılara sınavsız üniversite' iddialarına yalanlama geldi

SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın ulusal mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

Haber Yorumları (1)
GULAAB GULAAB: Sırf üniversitelerde yabancı öğrenci çok görünsün sıradan Afrikalı öğrencileri toplayıp en güzel bölümlerde okutuyorlar. Bizim çocuklarımız sınav çilesinden tırnak yiyor saçı dökülüyor. Bir araştırın. Hatta bazı Afrikalı öğrencileri ortaokul liseden itibaren okutuyorlar.
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi - Haberler Ekonomi
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