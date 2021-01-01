Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Manisa'dan bir vatandaş 25 milyon TL'nin sahibi olurken; satılmayan üç biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon TL ise Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

ŞANSLI İSİM MANİSA'DAN ÇIKTI

100 milyon liralık büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

75 MİLYON TL VARLIK FONU'NA KALDI

Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira ise Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

TARİHİNİN EN YÜKSEK MİKTARIYDI

Çekilişi gerçekleştiren Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar'dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz."

AMORTİ NUMARALARI "0" VE "5" OLDU

Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu.