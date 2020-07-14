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Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı

Eylül ayından itibaren Erzurum'da üretilecek olan yerli otomobilin şarj ünitelerinin prototipleri tanıtıldı.

14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:39

Türkiye'nin Milli otomobili TOGG'un şarj üniteleri görücüye çıktı. Eylül ayından itibaren Erzurum'da üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri tanıtıldı. Ünitelerin üretimi başladıktan sonra ise yurdun her yerinde istasyonlar kurulmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da tanıtılan Milli Otomobil TOGG'un şarj üniteleri de üretilmeye başlanıyor. Yaklaşık 5 milyon dolara Erzurum'a kurulan fabrikada Eylül ayından itibaren şarj üniteleri üretilecek. BEB 3D Tasarım ve GERSAN Elektrik ortaklığında üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri ise tanıtıldı. Yüzde yüz yerli olarak üretilen ünitelerin tasarımı ve yazılımı ise dikkat çekiyor. Üniteler ilk etapta istasyon tipi ve ev tipi olarak iki çeşit üretilecek.

Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı

2023 YILINA KADAR YURDUN HER YERİNDE OLMASI HEDEFLENİYOR

Erzurum - Pasinler karayolu üzerine kurulan fabrikada ise ilk etapta 250 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Pandemi sürecinden dolayı Eylül ayına ertelenen üretim süreci başladıktan sonra yerli şarj üniteleri yurdun her yerinde istasyon olarak kurulacak. Şarj ünitelerinin 2023 yılına kadar Türkiye'nin her yerinde olması hedefleniyor.

Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı

"CİHAZLAR YÜZDE YÜZ YERLİ"

GERSAN Yatırım Koordinatörü Ensar Temur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cihazların yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek " 2016 yılında şirketimizin elektrikli otomobillerin piyasaya çıkacağını fark etmesi üzerine biz şarj ünitelerini üretmeye karar verdik. O dönemde AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanıştık. O bize bu şarj ünitelerini Erzurum'da üretmemiz için bir talepte bulundu. Bizde burada bu projeyi yapmaya karar verdik. İlk etapta 15 kişiyle ardından 250 kişiyle burada çalışacağız. Yüzde yüz yerli bir şekilde üretim yapıyoruz. Biz çalışmalarımızı İstanbul'da tamamladık. Eylül sonunda burada Cumhurbaşkanımız gelirse onunla birlikte ciddi bir açılış yapacağız. Milli ve yerli bir şarj ünitesi üretiyoruz mühendislerimiz de Türklerden oluşuyor. Artık elektrikli araçlar daha ön plan olacak. Bu tür araçlarda arızada az, yakıt fiyatı da az olduğu için ilgi çekecek" dedi.

Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı

"ŞARJ ÜNİTELERİ İKİ ÇEŞİT ÜRETİLECEK"

Şarj ünitelerin istasyon tipi ve ev tipi şeklinde iki çeşit üretileceğini kaydeden BEB 3D Tasarım şirketi sahibi Hakan Şahin ise " Cihazı iki çeşit ürettik. Bu cihazlar hem istasyon tipi hem ev tipi olacak. Tamamen uzaktan kontrollü cihazlar. Bu sürekli güncellenebilir yeni çıkan araçlar için özel tasarlanıyor. Yakın gelecekte bu şarj üniteleri her yerde görünecek. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Kendimizi ona göre güncelliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız yurt dışında bulunuyor. Türkiye'de tek üretilen yüzde yüz şarj ünitesidir. 2023'de yerli otomobil çıktığında bu istasyonların her yerde olması lazım. Yerli otomobil sadece bizim hızımızı değil tüm dünyadan bize talepleri de arttırdı. Çünkü dünyadakiler Türkler elektrikli araç üretiyorsa bunun ünitesini de üretiyorlar diyorlar. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Erzurum'da yapılmaya karar verildi" şeklinde konuştu.

Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı

Kaynak: İHA

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