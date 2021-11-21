Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Razgatlıoğlu: Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum

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Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu.

Endonezya'daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Toprak, 2018'de ise Superbike'a adım attı. İlk sezonunu bir tecrübe yılı olarak geçiren Toprak, asıl performansını ise 2019 sezonunda göstermeye başladı. Art arda gelen podyumların ardından nihayet favori pisti olan Magny-Cours'da 16. sıradan başladığı yarışı birincilikle bitirerek unutulmaz bir zafere imza attı. 2020 ise Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olarak sezona başlayan Toprak'ın en iyi Superbike sezonu oldu. 15 yarışta 11 podyum yapan Toprak, 3 kez de podyumun zirvesine çıkıp sezonu dördüncü sırada tamamladı. Başarı basamaklarını adım adım tırmanan Toprak 2021 sezonunda ise WSBK şampiyonu olarak ülkesine döndü.