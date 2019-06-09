Milli marşın ıslıklanmasına Fransa'dan tepki: Ceza verilmesi lazım

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında Türkiye-Fransa karşılaştı. Mücadele öncesinde Fransız Milli Marşı ıslıklandı. Bu protestoya tepki gösteren Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter "Üzüldüm" dedi. Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de FIFA'ya çağrı yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye, Fransa'yı Konya'da konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada maç öncesi milli marşların okunduğu seremonide Konya seyircisi İstiklal Marşı'nı söyledi. Ancak Fransız Milli Marşı söylenirken, yoğun bir protesto ve ıslık sesleri statta yankılandı.

"BENİ TEK ÜZEN ŞEY"

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu duruma üzüldüğünü kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Buchwalter, "Beni tek üzen şey milli marşımızın yuhalanması" dedi.

MARİNE LE PEN'DEN FIFA'YA ÇAĞRI

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen de Fransız Milli Marşı'nın Türk seyirciler tarafından ıslıklanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Le Pen, FIFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerektiğini söyledi.