Milli karateci Serap Özçelik: Kendime güvenim geldi
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Milli karateci Serap Özçelik: Kendime güvenim geldi

Milli karateci Serap Özçelik: Kendime güvenim geldi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu. Avrupa şampiyonasının Tokyo Olimpiyatları öncesinde düzenlenen son uluslararası müsabaka olduğunu ifade eden Serap Özçelik Arapoğlu, "Burayı altın madalya ile kapatmak benim açımdan çok iyi oldu. Altın madalyayı kazandım, mutluyum ama aynı zamanda gösterdiğim performans da beni açıkçası mutlu etti, final müsabakası hariç diyebilirim. Eğer burada yenilseydim ya da derece elde edemeseydim belki Tokyo Olimpiyatları'na acaba olacak mı, yapabilecek miyim, tekrar başarabilecek miyim diye gidebilirdim. Bunu kazandım ve kendime güvenim geldi. Çünkü pandemiden sonra 3 tane uluslararası müsabakayı geride bıraktık, bu da en sonuncusuydu.  Katıldığım 3 müsabakada 3'te 2 yaptım ve Portekiz'de yenildiğim rakibimi burada yendim bu yüzden ayrıca mutluyum. Şimdi tek hedef kaldı o da Tokyo Olimpiyatları, inşallah en güzel şekilde oraya gideriz" diye konuştu."OLİMPİYATLARA HAZIRLIK SÜRECİ GERÇEKTEN ÇOK UZUNDU"Tokyo Olimpiyatları'na giden sürecin çok uzun geçtiğini dile getiren Serap Özçelik, "Neredeyse 4 yıldır olimpiyatlar için kota müsabakaları kovaladık. 1 senede 7 tane Premier Lig, 4 tane de Serie A'ya katıldık. Yani bu yılda 11 tane uluslararası müsabaka yapıyor. Katıldığın her müsabakanın stresi ayrı oluyor. Çünkü kazanırsan kota için puan alacaksın, kaybedersen bir sonraki müsabaka için tekrar hazır olacaksın. Kazanmanın da vermiş olduğu motivasyonla bir sonraki turnuva daha iyi geçebilir ama kaybettiğiniz zaman bu öz güven kaybedilebilirdi. Seni psikolojik ve fiziksel anlamda zorlayan çok zorlu bir süreçti.  Biz çok şükür ki direkt olarak olimpiyatlara kota alabildik ve kalifikasyonlara kalmadık. O yüzden bu şansı çok güzel değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bizim için çok zorlu bir süreçti, bunun da üstesinden iyi bir şekilde geldik" şeklinde konuştu. "SPORCUNUN BEN OLDUM DEDİĞİ AN, BİTTİĞİ ANDIR"

Milli takımın en tecrübeli ismi olarak gençlere ne şekilde tavsiyeler verdiğinin sorulması üzerine Serap Özçelik, "Bana yazan genç arkadaşlarıma tüyolar veriyorum. Kendim de hala ders alıyorum, ben oldum diyemem asla. Çünkü sporcunun ben oldum dediği an, bittiği andır. Çok eksiğim var, hala müsabakada yapmış olduğun hatalar ve heyecanım var. Genelde tavsiyelerim şu şekilde oluyor; kesinlikle rakibinizi gözünüzde çok büyütmeyin, tek düşünceniz antrenmanlarda yapabildiğinizin en iyisini müsabakada yapabilmek şeklinde oluyor. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu öğrendim. Bazen insan fiziksel olarak kendini iyi hissetmeyebilir. Müsabaka öncesinde ısındığın zaman kendini iyi hissetmeyebilirsin ama müsabakada çok farklı olabiliyor. Bazen iyi hissediyorsun ama müsabakada bir şey yapamıyorsun. O yüzden o anlık fiziksel durum çok önemli değil. Önemli olan zihinsel durumun" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Milli karateci Serap Özçelik: Kendime güvenim geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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