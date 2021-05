Milli halterci Muhammed Furkan Özbek: Olimpiyat için tecrübesizim ama korkmuyorum

anlattı. Özbek , "Birden fazla hayalim var ama onları gerçekleştirmek basit şeyler aslında. Zor olan tek şey benim hayalimde şu an olimpiyatta bir madalya hedefim var. Bunun rengi hiç belli olmaz. Ben yapabileceğime inanıyorum, bu olimpiyatta madalya alabileceğime hatta bakarsınız Furkan olimpiyat şampiyonu olarak da dönebilir. Hiç belli olmaz ama hayırlısı olsun. Kesinlikle madalya ile döneceğim" diye konuştu. "ÖNCELİĞİM GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI"Olimpiyatlar için kota puan müsabakalarının devam ettiğini belirten Muhammed Furkan Özbek, "Şu anda gençler dünya kampındayım. 20 gün sonra Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışmamız var ve bu yarışmada yine bana olimpiyat için puan getirecek. Önceliğim bu yarışma. Bu yarışmadan sonra zaten kota puanlarımız açıklanacak. Kimin olimpiyata kota aldığını kimin alamadığını resmi bir yazıyla belirtecekler. Bu kotalar çıktıktan sonra da antrenörümüzle şuandaki planlamalarımızı zaten yaptık" şeklinde konuştu."OLİMPİYAT İÇİN ANTRENMAN SİSTEMİM HER ŞEYİM HAZIR " Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, kotanın gelmesi durumunda tüm hazırlıklarının belli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyat kotasının gelmesi durumunda ki bundan eminiz hemen hazırlıklarımızı yaptığımız için direkt kampa geçip antrenman sistemimiz de hazır, yemek programına kadar. Doktorumuz, masörümüz her şey hazırda kota geldiği an iş üstündeyiz. Ben geçen sene değil ondan önceki sene Gürcistan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda tamamen acemiliğime tecrübesizliğime yenilerek Avrupa ikinciliğini kaçırmıştım. O ilk yarışmamdı burada o yarışmadan edindiğim tecrübe ile daha sakin yarışıp şampiyonluğu aldım. Şimdi ki hedefim de Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak ve ardından olimpiyatlara gidip hem ülkemi hem kendimi en iyi şekilde temsil edip, gururlu bir şekilde ülkeme dönmek istiyorum.""PANDEMİ SÜRECİNDE SAKATLIKLARIMI GİDERDİM"

Pandemi sürecinin sakatlıklarından dolayı kendisini güzel etkilediğini belirten Özbek, "Pandemi beni inanılmaz güzel etkiledi. Çünkü iptal olan yarışmamız bu Büyükler Avrupa Şampiyonası'ydı. Benim için çok güzel bir fırsattı çünkü inanılmaz derecede sakatlıklarım vardı. Dirseklerim, bileklerim, omzum, iki dizim büyük ağrılar içerisindeydim. Çok önemli bir dönemin içerisindeydim, en önemli yarışma en sona kaldığı için çok büyük yıpranmalara yol açmıştı benim için. Bu 2 aylık süreçte tamamen yatarak, hiç antrenman yapamadım. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde yattım, dinlendim, sakatlıklarımı giderdim. Pandemi süreci seviye seviye kaldırıldığında tedavilerime başladım. Tekrar salonlar açıldığında en hızlı şekilde gidip antrenmanlarıma başladım, eski formumu kazandım" dedi.

