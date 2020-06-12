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Milli halterci Dilara Narin'in 2018 Gençlik Olimpiyatları'ndaki madalyası "altın" oldu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda +63 kiloda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin, ilk sıradaki Taylandlı rakibinin yasaklı madde kullanımı sonucunda diskalifiye edilmesinin ardından altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Milli halterci Dilara Narin'in 2018 Gençlik Olimpiyatları'ndaki madalyası
12.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:21

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda +63 kiloda gümüş madalya kazanan milli halterci Dilara Narin, ilk sıradaki Taylandlı rakibinin yasaklı madde kullanımı sonucunda diskalifiye edilmesinin ardından altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-18 Ekim 2018'de düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda +63 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 92 kilo, silkmede 126 kilo ve toplamda 218 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Müsabakayı birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'de yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına göre bu sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından oyunlardan diskalifiye edildi.

Böylece milli halterci Dilara Narin birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu. Dilara Narin'in altın madalyası, düzenlenecek törenle kendisine sunulacak.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da sporcu, antrenör ve yönetimlerinin yoğun çalışmalarının semeresini gördüklerini, Dilara Narin'in bu başarıyı hak ettiğini belirterek, milli sporcunun altın madalyanın yeni sahibi olmasına çok sevindiklerini ve kendisini kutladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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