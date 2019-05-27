Milli güreşçilerde hedef dünya ve olimpiyat madalyası

ÖMER ÜRER - Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kampa giren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu güreşçileri Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya, güreşte yakalanan çalışkan ve başarılı jenerasyonla Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Kaynaşlı ilçesinde bin 300 rakımda bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yükseklik kampında bulunan Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu güreşçileri Süleyman Atlı (25) ve Mustafa Kaya (27), Avrupa Oyunları ve dünya şampiyonası öncesi güç depoluyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa şampiyonasında tarihinin en iyi başarılarından birini yakalayan milli takım, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Topuk Yaylası kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Avrupa oyunları ve dünya şampiyonası öncesi hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğine değinen milli güreşçi, "Topuk Yaylası bir sporcunun bulmak istediği tüm olanaklara sahip. Çok verimli bir yükseklik kampı geçiriyoruz. Burada hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde yapıyoruz." dedi.

Dünya şampiyonasında altın madalya alarak olimpiyatlara gitmeye hak kazanmak istediğini anlatan Süleyman, şöyle konuştu:

"Bu yılki hedeflerim kademeli bir şekilde. Önce Avrupa Oyunları daha sonra dünya şampiyonası var. Buralarda altın madalya alarak 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanmak istiyorum. Dünya şampiyonası, olimpiyatlar için bir kriter. Burada ilk 6'ya giren olimpiyat kapısı almış oluyor. Benim hedefim şampiyon olup olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum. Daha önce Rio Olimpiyatları'na katıldım ve tecrübesizliğimden ötürü yenildim ama bu kez Tokyo'da altın madalya alarak ülkeme gurur yaşatırım."

"Hedefimiz zirvede kalmak olacak"

Süleyman, elde edilen başarıların bir sonraki şampiyonaya taşınması gerektiğini, en zorunun da zirvede kalmak olduğuna vurgu yaptı.

Üzerlerinde Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Soner Demirtaş gibi birçok rol model bulunduğunun altını çizen Süleyman Atlı, şöyle devam etti:

"Alttan gelen genç sporcular olarak hedefimiz zirvede kalmak olacak. Kimse bu zirveyi bırakmak istemez onun için de çalışmalar olsun, özel hayatımız olsun özenli davranıyoruz. Benim hedefim önce dünya, daha sonra da olimpiyatlarda altın madalya almak olacak. Avrupa şampiyonasından önce dünya sıralamasında 3. sıradaydım ama şampiyona sonrası 1. sıraya yükseldim. Bunu korumak ve devam ettirmek istiyorum. İnşallah emeğimizin, çalışmalarımızın karşılığını alırız."

"Son 60 yılın en iyi derecesini elde ettik"

Son Avrupa şampiyonasında altın madalya alan milli güreşçi Mustafa Kaya da "Çok genç bir takımımız var ve geçtiğimiz Avrupa şampiyonasında son 60 yılın en iyi derecesini elde ettik. Yaş ortalamamız 23-24 arası. Bu takım 2020 değil, 2024'ü görecektir." ifadelerini kullandı.

Kendisinin yaklaşık 3 ay sonra gerçekleşecek dünya şampiyonasına hazırlandığı vurgulayan Mustafa, Avrupa şampiyonasının hemen ardından ara vermeden hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Amaçlarının güzel bir dünya şampiyonası geçirmek olduğunu vurgulayan Mustafa, "Her şampiyonaya ayrı bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedeflerimize kademeli bir şekilde ilerliyoruz. Önce Avrupa Oyunları daha sonra dünya şampiyonası. Önümüzde pek de uzun zaman yok. Dünya şampiyonası, olimpiyatların anahtarı. Orada dereceye girip olimpiyat hakkı olmak istiyoruz. Bu nedenle dünya şampiyonası çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz çok parlak"

Güreşte yeni jenerasyonun çok iyi olduğunun altını çizen Mustafa Kaya, şunları kaydetti:

"Ben Tokatlıyım, Süleyman ise Muğlalı. Çocuklar bizi ve elde ettiğimiz dereceleri görünce hevesleniyor. Jenerasyon çok azimli bir şekilde alttan geliyor ve bizlerde onlara iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Biz yaşantımızla çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilerle alttaki arkadaşlara örnek olmaya çalışıyoruz. Süleyman ve diğer arkadaşlarımız da bu bilinçte altyapılara özen gösterilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA