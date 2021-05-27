Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
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Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in soruları cevaplaması ANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in soruları cevaplaması ANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi. (2)

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2) - Haberler Spor
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