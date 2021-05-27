Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi (2)
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in soruları cevaplaması ANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in soruları cevaplaması ANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ