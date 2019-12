Milli futbolcu Zeki Çelik: Beni herkes gurbetçi sanıyor

15.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:03

"Merih Demiral bizim komandomuz"

"Avrupa'da artık aynı takımda oynayan birden çok futbolcumuz var"

"Gerçekten kenetlendik. 2020'de iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum""Fizyoterapistim ile aynı evde yaşıyoruz""Kendime yatırım yapıyorum""Beni bugüne kadar en fazla zorlayan Neymar'dı""Fransa'da takipte olan Türk futbolcu var, bana da soruyorlar"

Fransa'nın Lille ekibinde top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik, Süper Lig'de forma giymemesinden dolayı herkesin kendisini gurbetçi zannettiğini söyledi. Yurt dışında yaşayan milli sporcuların ülke dışındaki hayatlarını TRT Spor'da ekrana getiren 'Sporcu Vizesi' programı, bu hafta Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in, Fransa'daki yaşamına konuk oldu.Programın sunucusu Siyamend Kaçmaz ile birlikte Lille'den takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın evine de şok baskın yapan Zeki Çelik, ortaya renkli görüntüler çıkarttı."HERKES GURBETÇİ ZANNEDİYOR"Süper Lig'de oynamadan yurt dışına transfer olduğu için gurbetçi olarak bilindiğini belirten Zeki Çelik, "Bu konu beni üzüyor açıkçası. Nereden çıktığını bilmiyorum, sanırım Süper Lig'de oynamadığım için öyle zannediyorlar. Ama ben Bursa'da doğup büyüdüm. 1'inci Lig'de oynadığım için Türkiye'de genelde beni gurbetçi zannediyorlar. Çünkü genelde insanlar Süper Lig'i takip ediyorlar" dedi."MERİH DEMİRAL BİZİM KOMANDOMUZ"Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille'de çok iyi zaman geçirdiklerini anlatan Zeki Çelik, en çok Merih Demiral'ı özlediklerini belirterek, "Merih Demiral'ı çok seviyoruz. Yusuf ile Milli Takım'a gittiğimiz zaman hep şakalaşıyoruz. Merih'i özlüyoruz, arada bir onu arıyoruz da, çünkü çok pozitif iyi niyetli bir insan. Bunu da söylemeden geçmeyeyim, seviyoruz kendisini. Bizim komandomuz. O'na "Komando" diyoruz" diye konuştu.Zeki Çelik, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı ile çok eğlenceli vakit geçirdiklerini de ifade ederek, "Yusuf zaten çok komik bir çocuk. Birlikte iyi eğleniyoruz. Antrenmanda da çok gülüyoruz. Jose Mourinho, Tottenham'a transfer olunca bizim iki yardımcı hocamızın da onun yanına geçeceği belli oldu. Onların adına çok sevindik" şeklinde konuştu.Program sunucusunun, "Size de Premier Lig yolu gözüktü" demesi üzerine de Çelik, "Kim bilir, belki bizi de alırlar oraya (gülerek). Herkesin oynamak istediği bir lig, benim de hedeflerinden birisi Premier Lig'de oynamak" ifadelerini kullandı."YUSUF YAZICI EKSİK ANLATTI" Yusuf Yazıcı'nın konuk olduğu programda trenle Paris'e giderken istasyon kaçırma hikayesini izlediğini de söyleyen genç futbolcu, hikayenin devamını şöyle anlattı: "Yusuf ile yaptığınız programı izledim. Orada anlattığı istasyon kaçırma hikayesinin devamı var. Onun devamında Yusuf, bir Fransız ablanın kolunu kırıyordu az kalsın. Metro birden hızlanınca Yusuf, biraz da benim desteğimle ablanın üzerine düştü. Ben de Yusuf'un üzerine düştüm. Ablanın bayağı bir canı acıdı... Yusuf'a kızdı hatta (gülerek). Yusuf'un Fransızcası o zaman yoktu, anlamadı ama ben anladım. Sonra Yusuf'a tercüme ettim. Bazen Yusuf ile o anı hatırlayıp gülüyoruz.""AVRUPA'DA ARTIK AYNI TAKIMDA OYNAYAN BİRDEN ÇOK FUTBOLCUMUZ VAR""Eskiden bizim takımlarda baktığımızda iki tane Brezilyalı, ya da başka ülkeden futbolcunun olması enteresan gelirdi bize. Şimdi bizim futbolcularımız var Avrupa'da. Roma'da Cengiz Ünder - Mert Çetin, Schalke 04'te Ozan Kabak - Ahmet Kutucu, Juventus'da Merih Demiral - Emre Can ve siz buradasınız, nasıl bir duygu?" sorusu üzerine de Zeki Çelik, "Son dönemlerde bu arttı; bu sporcuların düşünce yapısından da kaynaklanıyor. Çünkü bu giden futbolcuların hepsinin hedefi var. Konuştuğumuzda görüyoruz, kendilerine bir hedef belirlemişler ve kendilerine inanıyorlar. Biz başarılı olmaya çalışıyoruz, inşallah onlar da gelip başarılı olurlar ve ülkemizden çok daha fazla genç yetenek çıkar" yanıtını verdi.Milli takım ile ilgili de düşüncelerini söyleyen Zeki Çelik, "Gerçekten kenetlendik. İnanıyorum 2020'de iyi şeyler yapacağız" dedi."FİZYOTERAPİSTİM İLE AYNI EVDE YAŞIYORUZ"Maç programları ile de ilgili konuşan Zeki Çelik, fizyoterapisti ile aynı evde yaşadığını vurgulayarak, "3 günde bir maç oynuyoruz. Evde bir gün yatıp bir gün otelde kalıyoruz. Öyle geçiyor günlerimiz. Bu maç temposunu herkes kaldıramaz ve sakatlıklar oluyor. Fizyoterapist de bunun için bana çok iyi geliyor. Çünkü sürekli açma-germe, tedavi uyguluyor. Yemeklerime kadar bana söylüyor 'Şöyle yap, böyle yap. Daha iyi olur. Gel sana şu hareketi yapayım' diye. Hep öğretici şeyler gösteriyor ve eskiye göre fiziksel olarak kendimi daha rahat hissediyorum. Bu seviyedeki her futbolcuya lazım bence" ifadelerini kullandı."KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Zeki Çelik, kendisine yatırım yaptığını belirterek, "Kendime yatırım yapıyorum. Bunu bana forvet oyuncumuz Lois Remy, daha önce Chelsea'de de oynadı, şu an kendisi 32-33 yaşında. O geçen sene söyledi, "Ben geç akıllandım. 30 yaşında fark ettim. Kendine yatırım yapmalısın" dedi. Ben şimdi iki tane de dil öğreniyorum. Bu bana çok büyük katkı sağlıyor. Fransızca ve İngilizceyi iyi bir seviyeye getirdikten sonra başka diller de öğrenmek istiyorum. İki dil için de farklı öğretmenlerden ders alıyorum. Çünkü hedeflerim var. Dilleri öğrenme nedenim de başka yerlere gittiğinde insanlar ile rahat konuşabilmem. Arada başka insanlar olsun istemiyorum. İletişim çok önemli" diye konuştu."BENİ BUGÜNE KADAR EN FAZLA ZORLAYAN NEYMAR'DI"Siyamend Kaçmaz'a samimi itiraflarda bulunan Zeki Çelik, "Seni bugüne kadar en fazla zorlayan futbolcu kim oldu?" sorusuna da, "Neymar oldu. Çok zorlandım ona karşı oynarken. Gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Mbappe de çok iyi bir futbolcu. İkisi karşılıklı oynadığım en kaliteli futbolcular olabilir. Neymar'ın çok farklı bir yeteneği var. Çok hızlı. Topla ilişkisi çok iyi. Nereden basarsan diğer tarafa çok hızlı bir şekilde dönebiliyor. Şaşırdım oynarken, çok ilginç bir futbolcu" şeklinde konuştu."BENİ LUİS CAMPOS BİZZAT GELİP ALMAK İSTEDİ"Sporcu Vizesi programında, Lille ekibine transferini de anlatan milli futbolcu, şunları söyledi;"Kariyerime küçük bir mahalle takımında başladım. Oradan 13 yaşında Bursaspor'a geçtim. Yaklaşık 6-7 yıl Bursaspor'da oynadım. A takıma çıktım. Süre alamayınca üçüncü lige gitmeye, bir yıl kiralık oynamaya karar verdim. Bir sene Bursa Nilüfer'de üçüncü ligde oynadım. Ardından Bursaspor'a döndüm ama beni istemediklerini söyleyince İstanbulspor'a gitmeye karar verdim. Yalçın Koşukavak hocam beni arayıp istediğini söyledi. Ben de heyecandan Yalçın Hoca'ya "ağabey" demiştim; o da gördüğü yerde hala anlatıp dalga geçiyor. Güzel bir anıydı. Yalçın hocanın bende emeği çok büyük. İstanbulspor'da ikinci ligde şampiyon olduk ve 1'inci Lig'e, şimdiki adı ile TFF 1. Lig'e çıktık. Orada oynarken Lille beni izlemeye geldi. Daha önce Chelsea, Real Madrid ve Monaco gibi takımlarda görev almış şimdiki sportif direktörümüz Luis Campos, benimle buluşmak istediğini söyledi. Lille'deki projelerini anlattı, ben de projelerine inandım ve buradayım.""FRANSA'DA TAKİPTE OLAN TÜRK FUTBOLCU VAR, BANA DA SORUYORLAR"

Fransız ekiplerinin Türk futbolcuları takip ettiğini sözlerine ekleyen Zeki Çelik, "Fransa'da gösterdiğim iyi performans sonrası Türkiye'ye daha çok ilgi duyulmaya başlandı. Türkiye'den futbolcu almak için daha çok cesaret göstermeye başladılar. Türk futbolcuları takip ediyorlar; bir tek Lille değil, başka Fransız takımları da soruyorlar. İsim vermeyeyim ama Fransızlar tarafından takip edilen çok Türk futbolcu var. Bana da soruyorlar. İnşallah onlar da gelir ülkemizi en iyi şekilde yurtdışında temsil ederler. Ben çok mutlu oluyorum, Yusuf burada, ben buradayım ve birlikte oynuyoruz, çok keyifli" dedi.

