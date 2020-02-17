: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

17.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:03

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Bakan Selçuk, Valilik binası önünde Muğla Valisi Esengül Civelek ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Burada, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi bahçesine kendi adına dikilen fidanın sertifikası takdim edilen Selçuk, valilik anı defterini imzaladı. Selçuk, daha sonra Vali Civelek ile bir süre makamda görüştü.

Selçuk, Valiliğin Toplantı Salonundaki Muğla İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Vali Civelek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de yer aldı.

Menteşe Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Muğla programı kapsamında hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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