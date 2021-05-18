Milli Eğitim Bakan Selçuk: "40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"
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Milli Eğitim Bakan Selçuk: "40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı"

Milli Eğitim Bakan Selçuk: '40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı'
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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