Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı
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Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı

07.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:07

Birçok insanı yüksek kar payı vaadiyle kandıran ve saadet zinciri olarak işleyen dolandırıcılık sistemlerinin son kurbanı, milli basketbolcu Semih Erden oldu. Tecrübeli oyuncu, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketler kuran şebekeye 1 milyon 358 bin TL kaptırdı.

Aylık yüzde 30'lar seviyesindeki kâr payı vaatleri birçok kişinin iştahını kabartmaya devam ediyor. İş adamından sanatçısına, sporcusundan işçisine birçok kişi bu nedenle "saadet zinciri" olarak işleyen sistemlere yüklü miktarda para yatırıyor.

Hürriyet'in haberine göre; "Ponzi Mine" lakabı ile anılan Mine Mumcu, ordudan atılan eski astsubay eşi Kazım Özkan, Mumcu'nun sevgilisi Aykut Sağlam da anılan sistemlerden birini kurdu. Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup kendilerini, "Uluslararası bir ses borsasıyız, SMS ihalelerine giriyoruz, IP telefon işi yapıyoruz" diyen şebeke yüksek kâr payı ile para toplamaya başladı.

Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı
Sanıklar Kazım Özkan, Celaleddin Ari ve Aykut Sağlam

Deste deste para yatıran kişilere ilk bir kaç ay vaat edilen para ödemeleri de yapıldı. Paraların ödendiğini görenler bu kez daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak, tüm saadet zincirlerinin akıbeti gibi sistem tıkanmaya başlayınca ödemeler yapılamadı, paralarını kaptıran kişiler ise soluğu adliyelerde aldı.

150'ŞER YILA KADAR HAPİS

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem NBA'de de oynayan Semih Erden, Tuzlaspor'un yöneticisi Rıdvan İlhanlı, Sakaryalı iş insanı Halil İbrahim Demirel, sosyal medya fenomenleri Yeliz Tuba Yasa ve Esin Odacılar'ın da aralarında olduğu 15 şikâyetçinin başvurusuna ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, 4 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 45'er yıldan 150'şer yıla kadar hapis istemi ile dava açtı.

Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı
Mine Mumcu

SEMİH ERDEN'İN ZARARI 1 MİLYON 358 BİN TL

İddianameye göre, Pınar Karşıyaka oyuncusu Semih Erden sisteme 1 milyon 708 bin lira yatırdı. Yatırdığı paranın 350 bin lirasını alan Erden'in zararı 1 milyon 358 bin TL. Tuzlaspor AŞ'nin yöneticisi Rıdvan İlhanlı'nın zararı 3 milyon 500 bin TL, Yeliz Tuğba Yasa ile iki kardeşinin toplam zararı 3 milyon lira, iş insanı Halil İbrahim Demirel'in zararı 2 milyon 11 bin TL, iş insanı Halil Dündar'ın zararı 1 milyon 147 bin TL, Esin Odacılar'ın zararı 500 bin TL olarak kayda geçti.

Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı
Haber Yorumları (1)
ÇOK BİLMİŞLER: HER OLAYA SAADET ZİNCİRİ DİYORSUNUZ NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORSUNUZ SAADET ZİNCİRİ DENEN OLAYIN SALLA HABER YAP GİTSİN MANTIĞIYLA OLMAZ DOLANDIRILMIŞ İŞTE LAKAP TAKMAYA GEREK YOK TAKTIĞIN LAKAP O OLAYLA İLİŞKİLİ OLMASI GEREKİYOR. SAADET ZİNCİRİ BAŞKA BİR DOLANDIRICILIK SİSTEMİ.
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