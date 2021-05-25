Milli atletler Elmas Lig için Doha'da
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Milli atletler Elmas Lig için Doha'da

Milli atletler Elmas Lig için Doha'da
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Atletizmde Elmas Lig'in ikinci etabı Doha'da gerçekleştirilecek.

Atletizmde Elmas Lig'in ikinci etabı Doha'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda Türkiye'den 4 atlet yarışacak. Olimpiyata hazırlanan ay-yıldızlılar, böylece son dört yıl içinde Elmas Lig'e tek seferde en yüksek katılımı sağlamış olacak.

Elmas Lig'e dahil olan ancak ana programdan bir gün önce 27 Mayıs'ta yapılacak erkekler çekiç atma müsabakasında Özkan Baltacı sahneye çıkacak. Olimpiyat vizeli, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonu Özkan, Avrupa Atmalar Kupası'ndan sonra bu yılki ikinci uluslararası yarışmasında ter dökecek.

28 Mayıs'ta ise 2017 dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Kayhan Özer 100 metrede, Yasemin Can ise 3 bin metrede piste çıkacak.

Ramil Guliyev, yarışta eski dünya şampiyonu Justin Gatlin'le mücadele verecek. Yasemin Can'ın rakipleri arasında ise Helen Obiri, Margaret Chelimo gibi önemli isimler var.

Yarışlar, 28 Mayıs Cuma akşamı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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