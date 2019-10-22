Milli ara Göztepe'ye yaramıyor
Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.
Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.
Göztepe, milli araların ardından oynadığı maçlarda kazanamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen araların ardından yaptığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İzmir ekibi, geçen sezon Türkiye'nin İsveç'e 1-0 yenildiği milli maçın ardından Başakşehir'e 2-0 yenilmişti. Bu sezon ise Türkiye'nin Andorra'yı 1-0, Moldova'yı 4-0 yendiği milli maçların ardından deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Rizespor'la 0-0 berabere kalınan maçın ardından 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilmeme serisi yakalayan Göztepe, yine bir milli maç dönüşü söz konusu özelliğini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Türkiye'nin Arnavutluk'u 1-0 yendiği ve Fransa ile 1-1 berabere kaldığı milli maç arasının dönüşünde yine Başakşehir'e 2-1 kaybetti. - İZMİR