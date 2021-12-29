Tüfenkci: "Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak" - Haberler
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Tüfenkci: "Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak"

Tüfenkci:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 24 ili kapsayan 6. Bölge kapsamındaki teşvik süresinin 1 yıl uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 24 ili kapsayan 6. Bölge kapsamındaki teşvik süresinin 1 yıl uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Tüfenkci, alınan kararla Malatya'nın, bölgenin ve Türkiye'nin kazanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir yıl uzayan ve aralarında Malatya'mızın da bulunduğu 24 ili kapsayan Cazibe Merkezleri kapsamında desteklenecek OSB ve Endüstri Bölgelerindeki imalat sanayi yatırımlarının asgari yatırım tutarı 2 milyon TL üzerinde olması halinde 31.12. 2022 tarihine kadar 6.Bölge teşviklerinden yararlanabilecek. Bu özellikle küçük yatırımcının da teşviklerden yararlanmasının ve ilçe OSB'lerinde de yatırım yapmanın önünü açmıştır. Dolayısıyla Malatya ekonomisi ve sanayisi için oldukça önemli bir gelişme" ifadelerine yer verdi.

"Malatya kazanacak"

Cazibe Merkezleri kapsamında enerji ve SSK teşviklerinin uzatılmasının Malatya'nın da içinde bulunduğu bölge illeri için hayati önem taşıdığını belirten Tüfenkci, " Başta Malatyamız olmak üzere bölge illerine de hayırlı olsun. Böylelikle yatırımlar hız kesmeden devam edecek, Malatya kazanacak, bölge kazanacak, Türkiye kazanacak. Vermiş olduğu destek nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MALATYA

Tüfenkci: Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak

Tüfenkci: Malatya, bölge ve Türkiye kazanacak

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