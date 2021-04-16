Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında dava açıldı
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Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında dava açıldı

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 5 şüpheli hakkında "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açıldı.

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CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 5 şüpheli hakkında "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sancar'a yönelik şantaj iddialarına ilişkin, 4'ü tutuklu, 1'i henüz yakalanamayan 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede M.F.S'nin (26) eskiye dayalı tanışıklığı olan Teoman Sancar'a, polis memuru eniştesi M.B.A, arkadaşları S.S, F.K. ve M.F.K ile tuzak kurduğu öne sürüldü.

Plan gereği, M.F.S'nin bir konu görüşeceğini söyleyerek Teoman Sancar'ı dairesine davet ettiği, dairesine gelen Sancar ile alkol aldıkları, klimaya yerleştirilmiş gizli kamera aracılığıyla, sarhoş olan Sancar'ın müstehcen görüntülerinin kaydedildiği belirtildi.

M.F.S ve diğer sanıkların, ellerinde görüntüler bulunduğunu söyleyerek Sancar'dan para istediği ancak Sancar'ın bunu kabul etmediği kaydedildi.

Sancar'ın görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurduğu aktarıldı.

İddianamede sanıkların "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 9'ar yıla kadar hapsi talep edildi.

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, şantaj iddialarıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurmuştu. Soruşturmada polis memuru M.B.A, M.F.S, F.K. ile M.F.K. sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, S.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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