Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük'ü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük'ü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük'ü ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti.

YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti
YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerini ziyaret etti.

Yalıhüyük Belediyesini ziyaret eden Sorgun ve Altay, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından karşılandı.

Sorgun ve Altay, Belediye Başkanı Hasan Koçer'den yapılması planlanan projeler ve ilçedeki sorunlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sorgun ve Altay, ilçede yapımı son aşamaya gelen Şehir Konağı'nda incelemelerde bulunuldu.

Seydişehir'de Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı da ziyaret eden Sorgun ve Altay, ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden Seyyid Harun Veli Cami ve çevre düzenleme çalışmasını inceleyen heyete Tutal projeyi anlattı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, Seyyid Harun Veli'nin Seydişehir'in çekirdeğini inşa eden önemli mutasavvıflardan olduğunu söyledi.

Sorgun, Altay ve Tutal Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Modern İtfaiye Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Sorgun ve Başkan Altay, Seydişehir ve Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:50:21. #1.16#
title