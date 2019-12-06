: Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var

06.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:27

Haberler.com/Sercan YILDIRIM

Yavuzyılmaz, TBMM'de KİT Raporlarına dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Komisyon Raporlarına ilişkin itirazlarının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, kuruluşlarının Sayıştay'ın raporlarına yansıyan usulsüzlüklerine dikkat çekerek bir konuşma gerçekleştirdi.

"ETİ MADEN'İN 87 BİN TL MAAŞ ALAN ÇALIŞANI VAR"

Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın kamu kurumlarında tespit ettiği bulgulara işaret ederek "biraz da Sayıştay raporları konuşsun" dedi. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Marmara Teknokent'in (MARTEK) yüksek maaşlı bürokratlarına dikkat çeken milletvekili, "ETİ Maden'in Finlandiya ve Lüksemburg'ta 2 şirketi var. Bu şirketlerin 13.500 Euro, yani yaklaşık 87.000 TL tutarında aylık maaş alan yöneticileri var. Sayıştay bas bas bağırıyor. Soruyoruz bu çalışanlar kim, nerede yaşıyorlar, açıklanmıyor. Asgari ücretin 40 katı maaş alıyorlar, Cumhurbaşkanından bile fazla" ifadelerini kullandı.





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