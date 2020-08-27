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Milletvekili Savaş, Aydın'daki Genlik ve Spor yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'da birkaç ay içerisinde yaklaşık 10 milyon TL tutarında yatırım yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Savaş, Aydın'daki Genlik ve Spor yatırımlarını değerlendirdi
27.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:25

AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın'da birkaç ay içerisinde yaklaşık 10 milyon TL tutarında yatırım yapıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Aydın'a gençlik ve spor yatırımlarının artacağı yönünde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Mustafa Savaş, "O gün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimize bir söz vermiştik. İlimiz basınıyla da paylaştığımız ve 2020 yılında Aydın'ımızda görmeyi planladığımız bu yatırımların, bugün tek tek gerçekleştiğini ya da çalışmalarında sona gelindiği ifade etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Henüz bir yıl bile geçmeyen zaman diliminde, belirttikleri spor - gençlik - yurt yatırımları ve ilgili tesislerin bakım -onarımlarının bugün tek tek hayata geçmekte olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Bu süreç içerisinde; Adnan Menderes Üniversitesi Ana Kampüsün içerisinde mini cep gençlik merkezimiz, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi içerisinde gençlik merkezimize bağlı genç ofisimiz ve Eurodesk temas noktası, Nazilli Gençlik Merkezimiz, Nazilli Spor Salonu bakım onarımı gerçekleşti. Kuyucak Çobanisa Sentetik Futbol Sahası yapımı, Didim Sentetik Futbol Sahası bakım ve onarımı, Söke Sarıkemer Sentetik Futbol Sahası yapımı, Koçarlı Sentetik Futbol Sahası yenileme işi, Yenipazar Moto-Kross pisti yapımı başladı ve hızla devam ediyor. Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu bakım onarımı, yenilenmesi tamamlanmak üzere. Kuyucak Horsunlu Sentetik Futbol Sahası yapımına başlayacağız. Nazilli ilçemize go-kart pisti yapımı projesini hazırladık. Kısacası, son birkaç aylık zaman diliminde, ilimize gençlik ve spor yatırımları bağlamında yaklaşık 10 Milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun, biz ne dediysek yapıyoruz, hemşehrilerimiz bilsin ki daha fazlasını da yapacağız" dedi.

"5 bin kişilik spor salonu planlıyoruz"

Bir diğer hedeflerinin Aydın'da ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilmesini sağlamak olduğunu kaydeden Savaş, açıklamasında "Bunun için Efeler ilçemizde 5 bin kişilik spor salonu planlıyoruz. Tabi bu spor salonuna yüzme havuzu ve yeni futbol sahaları da ekleyeceğiz. Aydın'ımız bir üniversite şehri. İlimize gelen öğrencilerimizi de düşünüyor, onların konaklamadan faaliyet alanlarına, farklı ihtiyaç ve beklentilerini daha başarılı şartlar altında karşılamak için çabalıyoruz. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bünyesindeki mevcut yurtlarımızın dışında 1800 kişilik öğrenci yurdu inşaatımız yüzde 80-90'ı tamamlandı, bitme aşamasında. 2000 kişilik öğrenci yurdu inşaatımız yine aynı şekilde. Kısa zaman içerisinde inşallah ADÜ'nün de içerisinde yeni bir yurt inşaatına başlayacağız" diyerek Aydın'daki bu denli ciddi gençlik ve spor yatırımları için Gençlik Hizmetlieri ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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