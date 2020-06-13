Milletvekili Karahocagil'den doludan etkilenen köylere ziyaret
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Milletvekili Karahocagil'den doludan etkilenen köylere ziyaret

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Taşova ilçesinde dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören köylere ziyarette bulundu.

Milletvekili Karahocagil'den doludan etkilenen köylere ziyaret
13.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:52

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Taşova ilçesinde dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören köylere ziyarette bulundu.

Karahocagil, dolu yağışından etkilenen Boraboy, Kozluca, Destek ve Yayladibi köylerini ziyaret etti.

Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Karahocagil, "İnşallah bu tür afetler bir daha olmaz ancak yine olacağını bildiğimiz için bunun devlet olarak kesin bir çözümünü bulmamız lazım. Neredeyse her yıl bu tür afetler oluyor ama kesin bir çözüm yok. İnşallah sigortalama sistemi ile bir çözümünü bulursak o zaman köylülerimiz de rahat edecek diye inanıyorum." dedi.

Ziyaretlerde Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Tekin Sobacı da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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