Milletvekili Cora, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nın kalesini koruyor

TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tbmm'nin futbol takımının kalesini koruyor.

Milletvekili Cora, TSYD Trabzon Dergisi'ne verdiği röportajda, hemen hemen her Trabzonlu gibi futbolla büyüdüğünü belirterek, "Kapı önlerinde başladı, sonra yayla çimenlerinde devam etti. Büyük taşlardan kale direkleri yapar, akşam karanlığına kadar top oynardık. Ben ileride oynamak isterdim ama bizden yaşça büyük olanlar 'Kaleye geç' derlerdi, itiraz edemezdim. Radyodan dinlediğimiz Trabzon spor maçları ise çocukluğumun en unutulmazlarındandır, her evde radyo açılır, kimseden ses çıkmazdı. Golde ise aynı anda bütün mahalle, köy, yayladan sevinç sesleri çıkardı." dedi.

Tüm arkadaşları gibi büyük hayallerle futbola başladığını vurgulayan Salih Cora, "İlk olarak amcamın oğlu Tayfun Cora ile Tonyaspor'un yaz okuluna kayıt olduk. Trabzon'da devlet yatılı okullarında okumaya başlayınca, o dönem amatör kulüplerinde Fenerbahçe'de oynamaya başladım. Ardından bir süre Necmiati, kısa bir süre de Bahçecikspor'da, genç takım kategorisine kadar oynadım. Çok zevkli günlerdi ama çok fazla resmi maçım yoktu." şeklinde konuştu.

Salih Cora, kısa süren futbol hayatında Hacıkasım'la oynadıkları maçı hiç unutamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle ilk maçımdı. Yavuz Selim Stadında sol taraftan gelen bir şutu şık bir hareketle kurtarmıştım. O anda o kadar çok mutlu olmuştum ki. Hocam da önce 'Bravo' diye bağırmıştı. Ardından topu hızla ilerideki bir arkadaşıma atmamı istedi. Ama topu oraya atabilmem çok zordu çünkü ufak tefek, çelimsiz bir kaleciydim.

O anda, 'Acaba geri geri gidip, birden hızla ileri adım atarak degaj yapsam, o uzaklığa topu atabilir miyim?' diye düşündüm. Acele ile karar verip geri geri gitmeye başladım, ama top elimde kale çizgisini geçmişim, hakem de gol kararı verdi. Hoca adeta sinir krizi geçirmişti."

"Evimi antrenman sahasına yakın bir yere taşıdım"

TBMM Parlamenterler Futbol Takımını milletvekili seçildikten sonra öğrendiğini ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"Diğer ülke parlamentoları ile turnuvalar yapıldığını söylediler. Eski, yeni milletvekillerinin teknik direktörlüğünde, salı ve perşembe günleri antrenmanlar vardı, ben de birkaçına katıldım. Ancak o dönem oturduğum ev antrenman sahasına uzak olunca sürekli katılım sağlayamadık. Geçen yıl Meclis'e ve antrenman sahasına daha yakın bir yere taşındım. Vekil arkadaşların ısrarı ile tekrar antrenmanlara katılmaya başladım. Yaklaşık bir yıldır düzenli antrenman yapıyoruz. Her şeyden evvel spor yapmak güzel bir şey. Güzel bir arkadaşlık ortamı oluştu. Hem spor yapıyoruz, hem stres atıyoruz."

"Atan ve tutan Trabzon'dan"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Meclis takımında birlikte oynadıklarını dile getiren Cora, "Onun golcülüğünü görünce, 'Trabzon'dan iyi futbolcular çıkar.' tezi bir kez daha doğrulanmış oluyor sanki. Ahmet Kaya vekilimiz eski futbolcu ve iyi bir golcü. Takıma çok ciddi fayda ve katkı sağlıyor. O gol attığında daha çok mutlu oluyorum. Bir başka ifade ile o ileride olunca, ben kalede daha rahat davranıyorum, 'Nasılsa Ahmet Kaya atar.' diyoruz. Ama antrenman maçlarında özellikle ondan gol yememeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Cora, sporun birleştirici gücünün bir pratiğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "AK Parti, CHP, MHP'li vekillerimizle aynı forma ile birlikte mücadele ediyoruz. Sahadaki centilmenliği genel kurula da yansıtıyoruz. Bir örnek vermek isterim; Almanya ile Fransa savaştığında Alman pilota, Paris'i bombalaması talimatı verilir. Alman pilot Paris semalarında uçarken aklına Fransız takım arkadaşı gelir ve ani bir kararla geri döner, 'Takım arkadaşımın bulunduğu şehri bombalayamam.' der. Biz de özellikle spor yapan ekiple Meclis'te bir gerginlik olduğunda farklı siyasi partilerdeki takım arkadaşları olarak sükuneti sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

"Geliyor gelmekte olan"

Salih Cora, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını da değerlendirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon çok iyi bir kadro kurdu. Tecrübeli ve başarıya aç bir hocamız var. Başkan ve yönetimin temsili güzel. İlk periyodu beklenenin üzerinde geçtik, çok ciddi bir avantaj yakaladık. Derbi maçlarında aldığımız sonuçlar şehri havaya soktu. Ancak henüz her şey bitmedi. Takım iyi ancak eksikler de var. Sakatlıklar cezalar üst üste gelirse sorun yaşayabiliriz. Moral bozmamalıyız. Süreç devam ediyor. Her maça ayrı bir motivasyonla çıkmalıyız. Hiçbir dönem bu kadar yakın takip etmemiştim. Her gün puan durumuna bakıyoruz. Ama sonuçlar şunu gösteriyor, sanki geliyor gelmekte olan."