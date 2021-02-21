Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Sanayi Sitesinin kurulacağı alanı inceledi
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Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Sanayi Sitesinin kurulacağı alanı inceledi

21.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:08
Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Sanayi Sitesinin kurulacağı alanı inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeni Sanayi Sitesinin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeni Sanayi Sitesinin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Tüfenkci, sanayi sitesinin yer temin süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bin 100 dönüm bir alan istediklerini ve bunu temin ettiklerini anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bunun yanında da bin dönümlük bir mera alanı aldık. Toplamda 2 bin 100 dönümlük bir alan rezerv alan olarak Malatya'ya kazandırıldı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, elini taşın altına koydu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan yer içindeki binalarla birlikte teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi de bir yandan bu binaları yeni yapılacak sanayi sitesine entegre etmek için dönüştürme çalışmaları yaparken bir yandan da yol çalışmalarına başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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