Milletvekili Altunyaldız'dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, hedeflerinin 10 küresel marka oluşturarak, ihracattaki yüksek teknoloji ürünü payını yüzde 20'nin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan fabrikaları ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Ziya Altunyaldız, Türkiye'de hem imalat sanayisi içerisindeki hem de ihracat sanayisi içerisindeki yüksek teknoloji ürün payının yüzde 20'ler üzerine çıkmasına dönük hedefleri olduğunu söyledi.

Altunyaldız şöyle konuştu; "Ülkemizde üretim bilgisinin katma değere dönüşümü, sanayimizin katma değerli alana dönüşümü ve hem imalat sanayisi içerisinde ki hem de ihracatımız içerisindeki yüksek teknoloji ürün payının yüzde 20'ler üzerine çıkmasına dönük bir hedefimiz var. Bu kapsamda hem son 16 yıldaki üretime, Türkiye'nin büyümesine, refahın artmasına dönük AK Parti hükümetlerimizin, bakanlıklarımızın, parlamentomuzun çalışmalarla Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu olarak bize gelen tasarılarla Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığımızın hazırladığı bir Ar-Ge reform paketi bir de üretim reform paketi geçirdik. Buradaki amaç Türkiye'nin bir anlamda üretim gücünü ayağa kaldırmaktı. Türkiye'nin üretim gücünü, üretim bilgisini Ar-Ge ile yani bilgiyi değere dönüştürmekle, ileri teknolojiye dönüştürmekle onu da parasal değere dönüştürmekle Türkiye'nin zenginliğini, firmalarının karlılığını arttırmak ve küresel anlamda rekabetçi firmalar, rekabetçi ürünler ortaya çıkarmak gibi bir amaçla hareket ettik. Hem Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığımızın hazırlayarak komisyonumuzdan ve meclis genel kurulumuzdan geçen ve yasalaşan iki tane kanunla birlikte iki husus öne çıktı. Birincisi Ar-Ge ve tasarım merkezleri diğer taraftan Ekonomi Bakanlığımızla yürüttüğümüz marka çalışmaları ile birlikte üretim üzerine üç unsur oturdu. Bunlar Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve markalaşma çabaları. Bu üç unsur aslında üretimin çekici güçleridir. Bunlarla birlikte üretimdeki katma değer artar, üretim bir anlamda ileri teknoloji alanına doğru evrilir."

"Konya'da Ar-Ge merkezi sayısının 40-50 olmasını bekliyoruz"

AK Parti hükümetlerinin çalışmalarıyla 750'nin üzerinde Ar-Ge merkezi oluşturduklarını ifade eden Ziya Altunyaldız, Konya'da da bu merkezlerin sayısının artmasını beklediklerini kaydetti. Ar-Ge merkezi bulunan işletme sayısının son 1.5 yılda yaklaşık 4 kat arttığını dile getiren Altunyaldız, "Diğer taraftan yüzün üzerinde tasarım merkezi oluştu ve çok kısa dönemde firmalarımız ortaya çıkan bu yapıdan istifade etmek için gerçekten potansiyellerini ve birikimlerini harekete geçirdiler. Şuanda da biz Komisyon olarak organize sanayilerindeki fabrikalarımızı hem de Ar-Ge merkezlerimizi, tasarım merkezlerimizi yerinde görmek gibi bir çalışma içerisindeyiz. Bugünde Konyamızda bu anlamda çok büyük yatırım yaptı. Bu atılım kapsamına Konyamızda da şuanda 19 Ar-Ge merkezi ve 3 tasarım merkezi oluştu. Bu iyi bir rakam. Henüz istediğimiz düzeyde belki değiliz ama çok hızlı bir atılım yaptık. İnşallah bu rakamın 40-50'lere doğru kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 10 tane küresel markamızı oluşturmak"

Ziya Altunyaldız, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin 10 tane küresel marka ile adından söz ettirmesini istediklerini söyledi. Altunyaldız, "Amacımız Türkiye'deki üretim gücünü Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle Turquality kapsamındaki markalaşma programımızla birlikte küresel markaya dönüştürmek. Özel sektörümüzün dinamizmi, bilgisi ve birikimiyle birlikte yürüyerek küresel alana doğru ürünlerimizi ve değerlerimizi pazarlayıp 2023 hedeflerine ulaşarak 10 tane küresel markamızı oluşturmak ve katma değerli alanda ihracatımızı yüzde 20'lerin üzerine çıkarmak. İmalat sanayimizi milli gelir içerisinde yüzde 16'lardan yüzde 25'lere ve üzerine çıkarmak gibi hedeflerimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamada firmalarımızın yaptıklarından gerçekten memnun olduk" diye konuştu. - KONYA