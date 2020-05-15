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Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek

Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." dedi.

Military Medical Webex fuarı 9-10 Haziran'da gerçekleştirilecek
15.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:14

Capital Exhibition Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirterek, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." dedi.

Hakan Kurt, fuarcılık sektörü ve 9-10 Haziran'da dünyanın ilk tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı ile ilgili bilgi ve görüşlerini online basın toplantısında açıkladı.

Kurt, askeri olayların askeri medikal tedarikini önemli bir hale getirdiğini dile getirerek, biyolojik bir saldırı olup olmadığı netleşmemiş Kovid-19'un da çok büyük nüfuslara sahip, ileri savunmalarda etkin rol oynayan askeri mekanizmalarda askeri medikal tedarikini çok daha önemli hale getirdiğini ifade etti.

Military Medical Webex fuarının 9-10 Haziran'da gerçekleştirileceğini aktaran Kurt, "2 gün boyunca 5 webinar programında çeşitli konularda askeri medikal teknolojilerini ve askeri medikal tedarikini tartışmış olacağız." diye konuştu.

Kurt, fuarda katılımcı olan firmalar ile birebir özel görüşme odalarında görüşme sağlayacaklarını ifade ederek, "Yerel bir program kullanıyoruz. Zoom uygulamasını kullanmayacağız. Video konferans sistemiyle katılımcılar aynı anda hem ürünlerini tanıtacaklar hemde ürünleriyle ilgili sunum yapacak, video gösterimi yapabilecekler. Teknik olarak bir fuardan alabilecekleri fiziksel buluşma hariç her şeyi sağlamış olacağız. Planladığımız 400'ü aşkın iş görüşmesi mevcut. Katılımcılarımız 1000 kişi ile sınırlı şu an da 700'ü kayıt yaptırdı. Teknik ve içerik olarak askeri sağlık teknolojilerinin, tedarikinin tam anlamıyla, bütün uzmanlarıyla tartışılacağı bir programı oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada Kovid-19 sonrası uluslararası fuarların iptal edildiğini anımsatan Kurt, "Dünyada çeşitli uluslararası fuar derneklerinin açıkladığı rakamlar var. Bugüne kadar iptal edilen fuar ekonomilerinin toplamı 60 milyar dolara yanaştı. Gelişen sürece yeni bir soluk kazandırmak istedik. Oturumlarımızın içerikleri de önemli. Biyoterorizmi de konuşacağız. Biyolojik saldırılar karşısında tüm dünyanın elinden geleni yaptığını ama maliye ve psikolojik olarak önemli sorunlar ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin virüs danışmanı ilk kez konuşacak

Fuar kapsamında önemli konuşmacıların yer alacağı konferansın dikkat çekici katılımcılarından biri de Randall S. Murch olacak. FBI Eski Direktör Yardımcısı ve FBI'ın Biyolojik Terör Programı'nı yazan Randall S. Murch, biyolojik terörle ilgili yasanın mimarı.

Dünyanın en önemli mikrobiyal adli tıp uzmanları arasında gösterilen Randall S. Murch, biyoterörizm saldırıları, emniyet ve güvenlik politikaları ile ilgili ilk kez konuşacak. Murch, uzun yıllardır tartışmaları süren biyolojik saldırıların nasıl gerçekleştiğini, ortaya çıkma şekillerini ve nasıl engelleneceğini açıklayacak.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un bir biyolojik terör saldırısı olup olmadığı konusundaki fikirlerini de katılımcılarla paylaşması beklenen Murch, biyolojik terör saldırıları sonrasında hangi emniyet ve güvenlik politikalarının alınması gerektiğini de anlatacak.

Kovid-19 nedeniyle dünya gündeminde olan askeri medikal sektörünün bir araya geleceği online fuarda ise pek çok yenilikçi ürün sergilenecek. Türkiye'nin Kovid-19 süreç yönetiminde başarılı olmasının arkasındaki, yerli-milli medikal ve yan ürünler de fuarda yer bulacak.

Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme paket seçenekleri sunan Military Medical Webex, fuarın katılımcı sayısını da 1000 kişi ile sınırlandırdı. Dünyanın birçok ordusunun askeri tedarik ofisleri Military Medical Webex'te yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek.

Military Medical Webex ile zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler, çok özel fütürist çözümler, laboratuvar hizmetleriyle, pazarlama hizmet sağlayıcısı, distribütör, dağıtıcı, lojistik çözümleri sunan şirketler, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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