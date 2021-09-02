Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
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Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı

Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün 12'nci kez Muğla'nın Milas ilçesinde kapılarını açtı.

Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün 12'nci kez Muğla'nın Milas ilçesinde kapılarını açtı. 4 Eylül'e kadar açık kalacak fuarda 400 dolayında markanın farklı ürünleri sergilenirken, fuarı yaklaşık 90 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Milas'ta ilki 2010 yılında gerçekleştirilen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 12'ncisi Balçık Yolu'nda bulunan TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne ait çırçır fabrikasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış töreni öncesinde AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti MKYK Üyesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AKP Milas İlçe Başkanı Emin Çelik fuar alanını ziyaret etti. Ziyaret turunun ardından Milletvekili Demir ve beraberindekiler, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte orman yangınlarında zarar gören ilçeye bağlı Gökbel Mahallesi'ne geçti.

Yapılan açılış konuşmasının ardından açılış kurdelesi protokol tarafından kesilerek alandaki stantlar ziyaret edilirken, fuara ilginin az olduğu gözlemlendi.

Milas 12. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Tariş Kooperatif Başkanı Kamil Gül, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt İlter ve Gülşen Gökçe, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri ile bazı mahalle muhtarları ve çok az sayıda Milaslı katıldı. - MUĞLA

Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı
Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milas'ta 'Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı - Haberler Ekonomi
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