Mikro işletmelere hijyen eğitimi için "İşimiz Temiz" projesi başlatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mikro işletmelerin hijyen koşullarına uygun hizmet sunmaları amacıyla "İşimiz Temiz" projesini başlattıklarını belirterek, "Proje, hizmet sektöründeki yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir." dedi.

Hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturmak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET iş birliğiyle başlatılan "İşimiz Temiz" projesinin tanıtım toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Temizlik sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil için mecburiyettir. Sağlıklı nesil de ülkenin geleceğidir. Küresel salgın döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Öte yandan salgın sürecinde, halkın her kesiminde ve her yaş seviyesinde, temizlik ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı yaşandı. Kadın Girişimciler Kurulumuz da toplumdaki bu hassasiyete cevap verecek, bu güzel projeyi, tam zamanında tasarladılar ve Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hayata geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, projenin ekonomik bir karşılığı da olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle turizm merkezlerinde esnafın ve girişimcilerin şikayetlerinden biri de 'her şey dahil' sisteminin de etkisiyle, yabancı turistlere ulaşamamaktı. Fakat bunun bir nedeni de otellerde sunulan ortamı, dışarıda aynı standartta sunma konusundaki eksiklerimizdi. İşimiz Temiz projesi, hizmet sektöründeki yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek verecektir. 81 ilde, 7 bin üyesiyle dünyanın en geniş kadın girişimci ağlarından biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimizle şu an 3 pilot ilde başlatılan bu proje, daha sonra tüm illere de yayılacaktır."

"Mikro işletmelerin temiz ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk de OPET olarak paydaş katılımı esasıyla toplumsal sorunlara çözüm arayan, uzun vadeli projeler ürettiklerini ve bu konuda birçok projeye de tam destek verdiklerini ifade etti.

Öztürk, OPET tarafından 2000 yılından bu yana yürütülen "Temiz Tuvalet Kampanyası"yla bugüne dek 10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdiklerini belirterek, "Küresel salgınla geçirdiğimiz bu zor günler, mekan-insan ilişkisinin bulaşta ne kadar önemli olduğunu ve hijyenin her ortam için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hijyen, güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında iş yeri ve çalışan güvenliği açısından öncelikli konu olmalıdır. İşimiz Temiz projesinde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacında olduklarını belirten Öztürk, "Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projenin çığ gibi büyüyeceğini ümit ediyorum"

Öztürk, projenin turizm destinasyonlarında başlatılmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projemizin büyük talep göreceğine inanıyorum. Küçük işletmeleri ortalama 5-10 kişi arasında hesap edersek, başlangıçta 31 bin 500 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da büyük bir sayıyı ifade ediyor. Ulaşım, yeme-içme ve konaklama sektörlerine öncelik verdik. Fakat projemizi duyan tüm sektörlerden talep geliyor. Bu projenin çığ gibi büyüyeceğini ümit ediyorum."

Söz konusu proje, pilot iller olarak belirlenen Antalya, Muğla ve İzmir'de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül