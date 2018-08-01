Midyat Mülteci Kampı Boşaltılıyor

Mardin'de, Irak ve Suriyelilerin barındığı geçici mülteci kampının boşaltılacağı belirtildi.

Kampta kalan 2 bin 458 sığınmacının Suriye sınırına yakın kamplara yerleştirileceği bildirildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta, kamplarda kalan sığınmacıların Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi. Buna göre, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan mülteci kampının 1 ay içerisinde boşaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Kampta bulunan 2 bin 458 sığınmacının sınıra yakın diğer kamplara yerleştirileceğinin düşünüldüğü belirtiliyor. - MARDİN