Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi
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Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

13.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:49
Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 araç ve 2 motosiklet için tören düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 araç ve 2 motosiklet için tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yeni araçlar ve motosikletler için düzenlenen törene Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Başsavcı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, emniyet mensupları katıldı. Kesilen kurbanlık koç ve edilen duaların ardından yeni araçlar hizmete girdi. - MARDİN

Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi
Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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