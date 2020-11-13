Midyat Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 araç ve 2 motosiklet için tören düzenlendi.