MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti

06.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:36
MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ile ilçeye gelen Özyürek, MHP Suşehri İlçe Başkanı Kadir Hergül ve partililer tarafından karşılandı.

İlçe başkanlığında partinin çalışmaları hakkında bilgi alan Özyürek, daha sonra Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret etti.

İlçede yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılması hedeflenen projeler hakkında Yüksel ile bilgi alışverişinde bulunan Özyürek, ilçeye hizmet eden herkese teşekkür etti.

Ülkenin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özyürek, bu süreçte özverili olarak, canla başla çalışan sağlık personelini kutladı.

Özyürek, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, bu çalışmalarda yerel yönetimlerin de özverili işler yürüttüğünü vurguladı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise ziyaretten dolayı Özyürek'e ve İl Başkanı Navruz'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın İsmail Kartal Arda Kardeşler Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:03:15. #1.15#
title