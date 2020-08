MHP Oğuzeli kongresi yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Teşkilatında ilk ilçe kongresi Oğuzeli'nde yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yaparken, Divan Üyeliklerini Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Meclis Üyesi Celalettin Terlemez ve Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan yaptı.

Oğuzeli'nde gerçekleştirilen 13. Olağan Kongre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin talimatları ve Gaziantep İl Başkanlığının gözetimi Sosyal Mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdi.

Saygı duruşu İstiklal Marşı ve Kuran Tilaveti ile başlayan kongreye Milliyetçi Hareket Partisi Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel, ak Parti Oğuzeli İlçe Başkanı Şıh Mehmet Türk, STK Temsilcileri ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreyle ilgili gönderdiği mesajı partililere Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan okudu.

Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin göndermiş olduğu mesajda, "Çok değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Dava ve demokrasi nöbetinde fedakarca duruş gösteren, cefakarca mücadele sergileyen her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyorum. Bugün tarihi bir görevi ifa maksadıyla toplandınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gür sesi, güçlü nefesi ve yörenizdeki güven veren mesajı olmak için bir araya geldiniz. Türkiye'mizin hassasiyet yüklü bir döneminde sorumlu, şuurlu ve şahsiyetli mücadelenize yeni bir halka ekliyorsunuz. Biliniz ki, bütün gözler üzerinizdedir. Bütün dikkatler size çevrilmiştir. Tuzaklara karşı uyanık olunuz. Provokasyonlara karşı tetikte durunuz. Tezvirata, tefrikaya, akıl çelici karanlık tekliflere her zaman mesafe koyunuz. Üzerimizde oynanan kirli oyunlar bitmedi, eksilmedi. Zaaf anımızı, yumuşak karnımızı kollayan habis saldırılar kesilmedi, dinmedi. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in varlığından rahatsızlık duyan iç ve dış mihrakların nifak seferberliği hiç bitmedi, hiç de eskimedi. Yarım asrı geçen şerefli mazimizin tecrübe ve temkiniyle, fikriyatımızın birikim ve enginliğiyle geçmişi kavrıyor, geleceği kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor ve hakir görmeden davamızın hakkını, milletimizin haysiyetini, devletimizin baki hukukunu, aynı zamanda şühedamızın emanetlerini kararlılıkla savunduk, buna da devam ediyoruz. El birliği yapacağız, güç birliği yapacağız, Türkiye'yi, Cumhuriyet'in 100.yılına ulaştıracağız ve geleceğin sağlam temellerini atacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin onur pırıltısıdır. Ne istiyorsak Türk milleti içindir, neyi amaçlıyorsak Türklüğün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak istikbaline hazırlık ve hizmettir. Bir olacağız, beraber olacağız, gönülleri fethedeceğiz. Davamıza yararı dokunacak her arkadaşımıza sahip çıkacağız. İnsan kaybı kolaydır, zor olanı seçip insan kazanacağız. Fakat nefsine teslim olmuş, hırslarına yenik düşmüş, ihtiras-ikbal uçurumuna savrulmuş, nefesi kesilmiş kim varsa onlarla aramıza aşılmaz duvarlar öreceğiz. Unutmayınız ki, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse davadan daha büyük, daha mühim olamayacaktır. Ülkücü kendisini aşma becerisi gösterebilmiş, hayatın basit tutkularından sıyrılmış, dünyevi çıkar hesaplarına sırt çevirmiş, ülküleri ve ülkesi için çetin şartları, çileli bir ömrü göze almış yüksek vasıflı dava insanıdır. Bizim nihai hedefimiz bellidir, o da; İlay-ı Kelimetullah'ı cihana hakim kılmaktır. Kızılelma yeminimiz, Turan ülkümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye'yi süper güç mertebesine çıkarmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon istikbalin ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istiklal içinde vasıl olabilmektir. Milliyetçi Hareket Partisi "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" diyen cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir. İnancım odur ki, bugünkü kongreden çıkacak sonuç ne olursa olsun kazanan davamızdır, kazanan dava arkadaşlarımızdır, kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu kapsamda, istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan da Türkiye olacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket öylesine müşfik ve muhterem bir gönüle haizdir ki, kazanan Türkiye ve Türklük olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçtur. Bu vesileyle kongremizin hayırlara vesile olması dileklerimle katılımcı her dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert, "Yaklaşık 17 yıldır yürütmekte olduğum bu mukaddes göreve tekrar baş koymanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. Merhum Başbuğ'umuz bir açıklamasında 'Biz Türk Milliyetçileri, Türk Milliyetçilerinin varlığını ve hassasiyetlerini her şeyin üzerinde tutmalıyız. Kişi varlığı ve menfaatlerinin bu dava yolunda hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bizim kişisel kırgınlıklarımızın ve beklentilerimizin karşılanmaması bu dava yolunda hiç de önemsenecek şeyler değildir. Çünkü böylesine olağanüstü bir coğrafyada bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir coğrafyada çok da rahat bir şekilde kendi düzenimizi kurma imkanına sahip değiliz.' ifadelerini kullanmıştı. İşte bu nedenle Türk dünyasının ümidi olan Milliyetçi Hareket Partisi ümit olmaya devam edecek ve İnşallah hak ettiği iktidara gelecektir. Oğuzeli olarak, Milliyetçi Hareketin Lideri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yanındayız, buradayız, buna sonuna kadar varız ve hazırız" dedi.

Oğuzeli'ne Milliyetçi Hareket Partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çizdiği yol haritası ile yapılmamışları yaptıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Çatışan değil, çalışan bir belediye olduk. Hemşehrilerimizi başımızın üstüne taç ettik. Hizmetlerin en iyisine layık olan vatandaşlarımız için, atılmamış temelleri attık. İnsanların gönüllerine girdik" şeklinde konuştu.

İstiklal için birlik, stikbal için dirlik. Kazanan Türkiye Olacak sloganı ile gerçekleştirilen olan 13. Büyük Kongre'nin Gaziantep yürüyüşünün Oğuzeli'nden başlatıldığını belirten Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Gerçekleştireceğimiz kongrelerle Milliyetçi Hareket Partisi'ni 2023'e ulaştıracak kadrolarla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel merkez yönetiminin yaptığı tek liste kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından istişare edilerek belirlenen İlçe Başkan adayları kesinleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatında 15 Ağustos Cumartesi günü Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yapılan kongrelerde, MHP Oğuzeli İlçe Başkanlığına Muharrem Özsert seçilirken, MHP Nizip İlçe Başkanlığına Davut Karabacak seçildi. - GAZİANTEP

