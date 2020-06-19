MHP Kütahya İl Başkanlığının yeni hizmet binası açıldı MHP Kütahya İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

MHP Kütahya İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni bir il binası hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Göreve gelmemizin ardından hayallerimiz vardı. Hayallerimizden biri de halkımızın rahat bir şekilde hizmet alabileceği, teşkilatımızın rahat bir şekilde kullanabileceği hizmet binası kazandırmaktı. Cenabı Allah'a hamdolsun, bugün partimizin yeni hizmet binasının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aslında yeni binamızın açılışını, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile gerçekleştirmeyi planlıyorduk ancak malum salgın nedeniyle bunu sonraki bir tarihe erteledik. İnşallah daha geniş katılımla bir açılış yapmayı planlıyoruz."

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Alim Işık da konuşmalarında, yeni binanın partililere ve Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yıldırım, açılışa katılan MHP TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali'ye katılımlarından dolayı hediye takdim etti.

Daha sonra katılımcılar binayı bölümlerini gezdi.

Kaynak: AA