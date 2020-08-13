MHP Karapınar İlçe Teşkilatı'nda Ercan Alp yeniden başkan seçildi MHP Karapınar 13. Genel Kurulu Yeni Belediye Düğün salonunda yapıldı.

MHP Karapınar 13. Genel Kurulu Yeni Belediye Düğün salonunda yapıldı.

Genel Kurula MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, açılış konuşması yaptı. Alp, konuşmasında birlik ve beraberlik ile Devlet Bahçeli'ye bağlılık vurgusu yaptı.

Seçime mevcut başkan Ercan Alp, başkan adayı olarak tek liste katıldı.

Yapılan seçimle yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yönetimde şu isimler yer alıyor: "Ercan Alp, Bekir Özdemir, Veli Taşçı, Harun Yılmaz, Ayın Güç, ibrahim Kolay, Harun Kalka, Emin Yalçın, Dursun Tekin, Mehmet Gümüşer, Mustafa Bilge, Ömer Ulaş, Köksal Işıkçı, Ali Yılmaz, Erol Uygun

Kaynak: AA