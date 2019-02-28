MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın Emanetlerini Muhafaza ve Bunu İstikbale Taşıma...

IHAAW181343-SIY/28-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır" dedi. 28.02.2019 18: 13: 43 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA