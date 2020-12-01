MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir,...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir,...

01.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

MSB'den CHP'li vekilin 'Türk ordusu satılmıştır' sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz
MSB'den CHP'li vekilin "Türk ordusu satılmıştır" sözlerine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Ozan Tufan Erol Bulut Mbaye Diagne Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:09:00. #1.15#
title