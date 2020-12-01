MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir,...
01.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:06
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna 'satılmış' demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden