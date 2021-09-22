MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'CHP, açık bir milli güvenlik tehdidi haline dönüşmüştür' - Haberler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "CHP, açık bir milli güvenlik tehdidi haline dönüşmüştür"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; CHP tarafından yapılan 'HDP'nin mecliste olması gerektiği' yönündeki beyanlarına yönelik yaptığı açıklamada;

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; CHP tarafından yapılan 'HDP'nin mecliste olması gerektiği' yönündeki beyanlarına yönelik yaptığı açıklamada; "CHP temsilcileri, Irak'ın kuzeyinde hangi PKK'lı teröristlerle buluşup ne konuştularsa acilen kamuoyuna açıklamalıdır. CHP, açık bir milli güvenlik tehdidi haline dönüşmüştür" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk etnik bölücülüğe karşı millet iradesine, milletin birlik ve beraberliğine dayanan bir anlayışla Kuvayi Milliye ruhuna sahipti. Bu günkü CHP'nin etnik bölücülüğün ve terör örgütünü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi meşru görmesi Atatürk'e ihanettir. Atatürk, Türklüğün kutup yıldızıdır. CHP ise fasık yönetimin elinde Türklüğün hasmı olan tüm davranışların sahibidir. Atatürk manda karşıtıdır. Bu günkü CHP ise mandacıdır. Atatürk; Kuvayi Milliyeci, CHP ise Kuvayi İnzibatiyacidir. HDP hakkında açılan kapatılma davası sürerken Kılıçdaroğlu'nun 'HDP mecliste olmalıdır' sözü PKK ile CHP arasındaki kirli pazarlığın dışa vurumudur. CHP temsilcileri, Irak'ın kuzeyinde hangi PKK'lı teröristlerle buluşup ne konuştularsa acilen kamuoyuna açıklamalıdır. CHP, açık bir milli güvenlik tehdidi haline dönüşmüştür. Her fırsatta CHP yancılığı yapan tutma edasıyla davranan İP'nin de bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün imdadına koşarak HDP'ye kol kanat germesi fotoğrafı tamamlamıştır. Teslimiyet ve işbirlikçi güruhu ele vermiştir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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