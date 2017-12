MHP Ankara'nın İlçe İstişare Toplantısı

MHP Ankara İl Başkanlığı, 4 ilçe başkanlığının katılımıyla ilçe istişare toplantısı yaptı.



Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Milletvekilleri Mustafa MİT ve Erkan Haberal, Beypazarı, Ayaş, Güdül ve Nallıhan MHP ilçe başkanları ve partililer katıldı.



MHP Beypazarı İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, milliyetçi hareketin kaynağının milletin varlığı ve bekası olduğunu söyledi.



Ayanoğlu, Beypazarı'nın iyi yönetilemediğini iddia ederek, ilçenin sorunlarından kurtulması için tek yolun yerel seçimlerde belediyeyi tekrar kendi partilerinin olması olduğunu söyledi.



MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da yaptığı konuşmada, birbirlerini anlamak ve farklı görüşlerin dile getirilmesi bakamından bu tür toplantıların önemli olduğunu dile getirdi.



Bu tür çalışmaların birlik ve beraberliği pekiştireceğini ve partiye güç katacağını belirten Baştuğ, şöyle konuştu:



"Ülkemiz son zamanlarda tarihinde olmadığı şekilde her türlü ihanetin, her türlü alçaklığın muhatabı olmuştur. Ülkemizin üzerinde kötü emel besleyenler, vatan topraklarında gözü olanlar, Türk milletinin varlığının güçlü olmasını istemeyenler, her türlü kumpası kurmaktan geri durmamışlardır. Çeşitli entrikalarla devletimizin ve milletimizin bekasını, milletimizin istikrar ve istikbali ipotek altına almak istemişlerdir.



Ülkemizi ve milletimizi, tıpkı kurtuluş savaşındaki gibi, beka sorunlarıyla karşı karşıya bırakmışlardır. İçinde bulunduğumuz bu zor durumda, milletimiz kendine bir umut ışığı ararken, sayın genel başkanımız, ferasetiyle, devlet adamlığı tecrübesiyle, elini yüreğini ve elini taşın altına koymuş, ülkemizin ve milletimizin kurtuluşuna bir bozkurt misali öncülük ederek, devletimizin, ülkemizin ve milletimizin bekasının teminatı olmuştur.



Bin yıllara varan Türk tarihinin, kıyamete kadar taşıyacağımız İslam sancağının o uğurda yürünen mesafenin, kaybedilen canların feda edilen yılların, idrakiyle yaşamalı ve davranmalıyız. MHP olarak 2019 seçimlerine en iyi şekilde hazırlanarak, ilçelerde ve başkent Ankara'da seçimi alarak 3 hilal bayrağımızı dikmeliyiz, bunun içinde kapı kapı, dolaşarak halkı ziyaret edip oy isteyeceğiz."