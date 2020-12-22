MHK Üst Klasman Hakem Semineri çevrim içi düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üst Klasman Hakem Semineri, çevrim içi gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen aralık ayı seminerinde özellikle ceza sahası içinde yaşanan pozisyonlar, elle oynamalar ve VAR müdahaleleriyle ilgili tartışılan pozisyonların incelendiği belirtildi.

İki gün süren eğitimlerin MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verildiği aktarıldı.

Eğitim paketinin oluşturulduğu seminerde teknik alan yönetimi, VAR müdahaleleri, ilave süre yönetimi, iş birliği, ikili mücadeleler ve elle oynamalar gibi önemli konular üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan