Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da

Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum'da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

El yapımı İtalyan lezzetlerini yıllardır İstanbul, Ankara ve Bodrum'da misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

New York Times'ın en önemli yemek eleştirmenlerinden Bryan Miller tarafından övgüler alan Mezzaluna, gerçek İtalyan lezzetleri ile şimdi Bursa'da misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Executive Şef Carmine Antonio Lombardi ve ekibi tarafından hazırlanan lezzetler sunan Mezzaluna, İstanbul'da Acarkent ve İstinye Park, Ankara'da Bilkent ve Kavaklıdere, Bodrum'da Yalıkavak Marina'da hizmet verirken, en yeni şubesi ile Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda yerini alıyor.

Milanolu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransalı ünlü mimar Roberto Magris tarafından 1984 yılında New York'ta kurulan İtalyan restoranı Mezzaluna, Amerika'nın dışında ilk olarak 1995 senesinde İstanbul Nişantaşı'nda açıldı. İtalyan lezzetlerini Türk insanı ile tanıştıran ve İtalyanca "yarım ay" anlamına gelen Mezzaluna, gustosunu önemseyenlere İtalyan mutfağına has lezzetleri, kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla birlikte sunuyor.

Misafirlerine günün her saati keyifli ve gustolu bir yeme içme deneyimi sunan Mezzaluna'da iştah açıcı olarak İtalyan mutfağının vazgeçilmez tatlarından antipasti tabakları ile başlayıp devamında odun fırınında gerçek ateşte pişirilen pizza çeşitleri, İtalyan lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi makarnalar veya ızgara seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

El yapımı gerçek İtalyan lezzetlerini şimdi Balat'ta, Ergin Concept Yaşam Sokağı'nda lezzet tutkunlarıyla buluşturacak olan Mezzaluna'nın menüsünde, "Pesto sos gezdirilmiş ızgara sebze ile sunulan taze ev yapımı burrata/ Burrata con verdure grigliate al pesto" burrata severlerin beğenisini kazanıyor. Aynı zamanda "Izgara sebzeler, kurutulmuş domates, yeşil zeytin ve mozzarella peynirli mevsim yeşillikleri/ Calabrese" de salatalar arasında ön plana çıkıyor.

Mezzaluna'nın menüsünde "Mascarpone peyniri, kakao, espresso, brendi ve savoyerli klasik tiramisu/ Tiramisu" ve "Orman meyveli crema brulee/Crema gratinata con frutti di bosco" gibi bir çok tatlı seçeneği de yer alıyor. Gerçek İtalyan lezzetlerinin en çok tercih edilen adreslerinden biri olan Mezzaluna, mevsimsel olarak yenilenen menüsünün yanı sıra, dönemsel olarak hazırlanan şefin spesiyalleri ile de misafirlerini Balat, Ergin Concept Yaşam Sokağı'ndaki şık, sıcak ve rahat atmosferinde ağırlamaya hazırlanıyor. - BURSA

Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Diego Costa Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezzaluna eşsiz İtalyan lezzetleriyle Bursa'da - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:02:35. #1.16#

title