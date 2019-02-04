Meyve Suyunda Ham Madde İhtiyacı Tarım Kredi'den Karşılanacak

Meyve suyunda ham madde ihtiyacı Tarım Kredi'den karşılanacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve MEYED arasında iş birliği protokolü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

"Temel prensibimiz talebe bağlı bir üretim planlanması modeli oluşturmak"

"Yaklaşık 200 bin ton civarında alım hedefliyoruz"

ANKARA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Meyve Suyu Endüstri Derneği arasında 'Meyve Suluk Meyve Satış Sözleşmesi Protokolü' imzalandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Temel prensibimiz talebe bağlı bir üretim planlanması modeli oluşturmak" dedi.

Tarım Kredi ile MEYED arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle MEYED üyesi meyve suyu üreticilerinin ham madde ihtiyacı olan vişne, kayısı, şeftali ve kiraz Tarım Kredi Kooperatifi ortağı çiftçilerden karşılanacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, imza töreninde yaptığı konuşmada Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bir taraftan çiftçilerimize hizmet etmeyi amaçlarken, diğer taraftan da 82 milyona ulaşmayı hedefleyen bir kuruluşuz. Faaliyet alanlarımızda çiftçilerimizin ihtiyacı olan tarımsal girdilerin temini noktasında çalışma yaparken aynı zamanda çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin değerinde alınması ve pazara ulaştırma noktasında da sorumluluk üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temel prensibimiz talebe bağlı bir üretim planlanması modeli oluşturmak"

Poyraz, 2018 yılında çiftçilerden 772 milyon lira bedelle 620 bin ton ürün aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2018'de yaptığımız alım 772 milyon TL gibi bir rakama ulaştı. Hedefimiz kısa ve orta vadede bu rakamı 1,5 milyar TL rakamına ulaştırmak, sonra da 5 milyar TL gibi bir rakama ulaştırmak. Sanayicilerimizle yapacağımız iş birliklerini önemsiyoruz. Piyasada bir taraftan çiftçimiz şikayet ediyor ürettiğimiz ürün neden değerini tam layıkıyla bulmuyor diye. Tüketiciler de şikayet ediyor. Aynı şekilde sanayicilerimiz de şikayet ediyor. Bugünkü sistemde aracı problemimiz var. Bunun konuşulması ve yerine daha sağlıklı bir sistemin konulması gerekiyor. Ürünün pazarın ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesi, üretim süreçlerinin planlanması, piyasa fiyatlarında herkesin kazanç sağlayacağı şekilde fiyatlandırılması son derece önemli. Ülkemizdeki temel problemimiz; çiftçi dağınık, sanayici zaman zaman ciddi problemler yaşıyor. Tüketici de bu işin nihai mağduru konumunda. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak önümüzdeki dönemde bu dengesizlikleri ortadan kaldırmak için sorumluluklarımızı artıracağız. Bir taraftan çiftçilerimizle olan iş birliğimizi geliştireceğiz, bir taraftan sanayicimizle olan iş birliğimizi geliştireceğiz, nihayetinde tüketiciyle olan iş birliğimizi, ona hizmet etme araçlarımızı geliştireceğiz. Temel prensibimiz talebe bağlı bir üretim planlanması modeli oluşturmak. Bu sayede pazarın ihtiyacı olan ürünleri öncelikle ortaklarımıza satın almak, sonrasında zaten oluşmuş olan bir talep varsa bu talebi bir sonraki dönem sipariş yöntemiyle ortaklarımıza, çiftçilerimize sipariş ettirerek ürettirmek."

"Yaklaşık 200 bin ton civarında alım hedefliyoruz"

Poyraz, protokolle sadece vişnede değil, kayısı, şeftali ve kirazda da 2019 döneminde ortaklığın geliştirileceğini kaydederek, "Bu ülkeye bu sistemin kurulması gerekiyor. Bunu biz kooperatifler olarak yapabileceğimiz gibi, piyasada ticaret yapan, gıda sektöründe çalışan tüm şirketleri de bu anlamda rol model olarak yaptığımızı göstereceğiz. Protokolle sadece vişnede değil, kayısı, şeftali ve kiraz üzerinde de 2019 döneminde ortaklığımızı geliştiriyoruz. Yaklaşık 200 bin ton civarında alım hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

MEYED Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney de, sektörde ham madde tedariği güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Her yıl yaklaşık 1 milyon ton meyve sanayiciler tarafından işlenmek üzere alınmakta. Dünyada Türk meyvesine büyük bir talep var. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 'Meyve Suluk Meyve Satış Sözleşmesi Protokolü' imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA