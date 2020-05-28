Mevsimlik tarım işçilerinin Karacabey'deki mesaisi başladı Türkiye'nin salçalık domates üretiminde önemli bir paya sahip Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, mevsimlik tarım işçileri çalışmaya başladı.

Türkiye'nin salçalık domates üretiminde önemli bir paya sahip Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, mevsimlik tarım işçileri çalışmaya başladı.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, mevsimlik tarım işçilerinin gerekli tedbirler alınarak, ilçeye getirilmesi için emek verenlere teşekkür etti.

Salgın döneminde sağlık ve gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde en çok endişe duyduğumuz konuların başında, mevsimlik tarım işçilerinin bölgemize gelememesiydi. Yıllardır ülkemizin tarım ambarı konumunda olan Karacabey'e tarım işçileri gelmeseydi, üretimde zor günler yaşanırdı. İlçeye gelen yaklaşık 6 bin mevsimlik tarım işçisiyle el ele vererek, ekimleri yapmaya devam ediyoruz. En kaliteli mahsulleri tarladan sofralara getireceğiz."

Kaynak: AA