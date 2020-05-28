Mevsimlik tarım işçilerinin Karacabey'deki mesaisi başladı
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Mevsimlik tarım işçilerinin Karacabey'deki mesaisi başladı

Türkiye'nin salçalık domates üretiminde önemli bir paya sahip Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, mevsimlik tarım işçileri çalışmaya başladı.

Mevsimlik tarım işçilerinin Karacabey'deki mesaisi başladı
28.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:44

Türkiye'nin salçalık domates üretiminde önemli bir paya sahip Bursa'nın Karacabey Ovası'nda, mevsimlik tarım işçileri çalışmaya başladı.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, mevsimlik tarım işçilerinin gerekli tedbirler alınarak, ilçeye getirilmesi için emek verenlere teşekkür etti.

Salgın döneminde sağlık ve gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde en çok endişe duyduğumuz konuların başında, mevsimlik tarım işçilerinin bölgemize gelememesiydi. Yıllardır ülkemizin tarım ambarı konumunda olan Karacabey'e tarım işçileri gelmeseydi, üretimde zor günler yaşanırdı. İlçeye gelen yaklaşık 6 bin mevsimlik tarım işçisiyle el ele vererek, ekimleri yapmaya devam ediyoruz. En kaliteli mahsulleri tarladan sofralara getireceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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