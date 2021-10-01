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Mevlit okutulup fidan dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Mevlit okutulup fidan dağıtıldı Sivas'ta düzenlenen 'İtfaiye Haftası'nda görev başında şehit olan itfaiyeciler adına mevlit okutulup orman yangınlarına dikkat çekmek içinde fidan dağıtımı yapıldı Sivas'ta düzenlenen 'İtfaiye Haftası'nda görev başında şehit olan itfaiyeciler adına mevlit...

SİVAS (İHA) - Mevlit okutulup fidan dağıtıldı

Sivas'ta düzenlenen ' İtfaiye Haftası'nda görev başında şehit olan itfaiyeciler adına mevlit okutulup orman yangınlarına dikkat çekmek içinde fidan dağıtımı yapıldı

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen 'İtfaiye Haftası'nda görev başında şehit olan itfaiyeciler adına mevlit okutulup orman yangınlarına dikkat çekmek içinde fidan dağıtımı yapıldı.

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Sivas Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. Kent merkezi Kale Cami önünde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, itfaiyeciler ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazının kılınmasının ardından görev başında şehit olan itfaiyeciler için mevlit okutuldu. Mevlit programının ardından orman yangınlarına dikkat çekmek adına vatandaşlara bin adet fidan dağıtıldı.

"Bir farklılık uyandırmaya çalıştık"

Vatandaşların yangınla mücadele kültürüne sahip olması gerektiğini söyleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bir şehrin, bir ülkenin itfaiye teşkilatı güçlü olması gerek çünkü buna ihtiyaç var ama ne kadar güçlü olsan dahi yangınla mücadele etme kültürü ve vatandaşların bilinci olması lazım. Bu haftada itfaiye teşkilatı kendi gücünü hatırlarken de vatandaşlarımıza yangında nasıl korunur, afetlerden nasıl muhafaza edilir bu bilinci, bu kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yıl ciddi manada seller afetler yaşadık, yangınlar yaşadık ve bunu da bileştirerek hem doğamızı muhafaza etmek amacıyla orman teşkilatımızı bileştirerek ağaçlandırma faaliyetlerimizi hızlandırmak istedik. Biliyorsunuz bugün de farkındalık olsun diye hem itfaiye teşkilatımızda şehit olan kardeşlerimiz için bir mevlidi şerif ardından da bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik ve bir farklılık uyandırmaya çalıştık" dedi.

"Yanan fidanlarımızın yerine fidan dağıtımı gerçekleştirdik"

Daha yeşil bir Sivas için fidan dağıtımı gerçekleştirdiğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün İtfaiye Haftası nedeniyle Kale Caminde hem itfaiye şehitlerimizin hem de tüm şehitlerimizin ruhuna mevlit okuttuk. Cuma namazından sonra da yanan fidanlarımızın yerine fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün gerek Türkiye'de gerekse Sivas'ta itfaiye teşkilatımız vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, milletimizin can ve mal güvenliği hususunda azami gayretle, fedakarlıkla çalışmalarını sündürmektedir. Malumunuz birkaç ay önce ciğerlerimizi yakan güneydeki orman yangınları sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas İtfaiye Teşkilatı ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yanan ormanlara giderek söndürme çalışmalarına katkıda bulunmuşlardı. Bu noktada biz de bugün İtfaiye Haftasına anlam katmak için yanan fidanlarımızın yerine hemşerilerimize fidan dikimini geliştirmek ve daha yeşil bir Sivas amacına uygun olarak fidan dağıtımı gerçekleştirdik, farkındalık oluşturma çalışmasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Mevlit okutulup fidan dağıtıldı

Mevlit okutulup fidan dağıtıldı

Mevlit okutulup fidan dağıtıldı

Mevlit okutulup fidan dağıtıldı
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Haber: Mevlit okutulup fidan dağıtıldı - Haberler
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