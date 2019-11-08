Mevlit Kandili kutlandı - ÜSKÜP/SARAYBOSNA

08.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:32

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığına bağlı Üsküp Müftülüğü tarafından başkentteki Arasta Camisinde düzenlenen programda, Türkiye ve Balkanlardan katılan hafızlar, Türkçe ve Arnavutça mevlit ile ilahiler okudu, dua etti.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelindeki farklı bölgelerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan gelen hafızlarla yapılan bu faaliyet ile Müslümanların bu bölgede yıllarca birlik olarak ayakta kaldığını söyleyen İsmaili, "Duruşlarımızın birleşmesi ile inşallah gelecekte de İslam'ı ve Hz. Muhammed'in geleneklerini yaşamaya ve özellikle başkent Üsküp olmak üzere bu bölgelerde yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de bu münasebetle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde program düzenledi.

Program kapsamında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, camide cuma vaazı verdi, hutbeyi okudu ve namazı kıldırdı. Ayrıca, Süleymaniye Camisi müezzini Davut Avcı da Kur'an-ı Kerim okudu.

Acar, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülke içerisinde ve ülke dışarısında Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü münasebetiyle gönül coğrafyamızın bu müstesna köşesinde vatandaşlarımızla birlikte olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ise Mevlit Kandili dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinde programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kuzey Makedonya İslam Birliği ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye'den bir hatip bir de okuyucu olmak üzere 2 değerli misafirimizi davet ettik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yarın öğle namazı öncesinde Gostivar Saat Camisi'nde de bu vesileyle program düzenlenecek.

Saraybosna'da program

Mevlit Kandili, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da kutlandı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle ülkede geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında, Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'nde yatsı namazının ardından mevlit programı tertip edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve kasideler okundu.

Kaynak: AA