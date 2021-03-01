Metro Türkiye'nin eğitmenler için coğrafi işaretli ürünler eğitimi devam ediyor

Metro Türkiye, 2012'den bu yana sürdürdüğü "Coğrafi İşaretli Ürünler", projesi kapsamında, coğrafi işaretli ürünler eğitimine mart ayında da devam edecek.

Metro Türkiye açıklamasına göre, 30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkmak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettiği yere gelmelerini sağlamak amacıyla çalışan Şirket, yeni yılda da bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Metro Türkiye, 2012'den bu yana sürdürdüğü "Coğrafi İşaretli Ürünler" projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığıyla (MEB) iş birliği yaparak 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda, yiyecek-içecek hizmetleri ve gıda teknoloji alanlarında ders alan 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretli ürünlerin dahil edilmesini sağlamıştı. Geçen yıl 60 eğitmene Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu 'Gastronometro'da iki günlük teorik ve uygulamalı coğrafi işaretli ürünler eğitimi veren Metro Türkiye, 2021 eğitim döneminde ise bu kez Türkiye genelinden Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünden 2 bin 300 eğitmene ders veriyor.

Eğitimlerde uzman isimler yer alıyor

Açıklamaya göre, 22 Şubat haftası çevrim içi olarak başlayan ve üç gün süren eğitimlerde şu ana kadar Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Özden İlhan, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Kavramı" konulu bir ders verdi.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise "Ülkemizde ve Dünyada Coğrafi İşaretlerdeki Gelişmeler" konusunda eğitmenleri bilgilendirdi. Bu derslerin ardından Metro Türkiye Sebze Meyve Kategori Müdürü Birol Uluşan, Metro Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler alanında yaptığı çalışmaları aktarırken Gastronometro Yönetici Eğitmen Şefi Vedat Demir ise coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi alanında nasıl kullanıldığını örneklerle katılımcılarla paylaştı.

Mart ayında ise 5 gün boyunca verilecek yeni derslerle birlikte eğitime Türkiye genelinde 2 bin 300 yiyecek içecek hizmetleri bölüm eğitmeni katılacak. Böylelikle öğretmenlerin ders verdiği öğrenciler de dikkate alındığında Metro Türkiye bu eğitimlerle yaklaşık 45 bin öğrenciye ulaşmış olacak. Şirket söz konusu eğitimlerle coğrafi işaretli ürünler alanında farkındalığı artırmayı ve geleceğin şeflerini şimdiden yetiştirmeyi hedefliyor.

"Bu girişimimizi ülkemize milyarlarca dolar getirecek bir atılımın kıvılcımı olarak görüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı bugün itibarıyla 661. Buna ek olarak 691 tane de aday ürün var. Potansiyel ise 2 bin 500'den fazla. Bu rakam neredeyse tüm Avrupa'nın toplam ürün potansiyeliyle aynı. Avrupa Birliği, coğrafi İşaretlerden yıllık 77,1 milyar avroluk bir katma değer sağlıyor. Coğrafi işaretli ürünler dünya çapında yıllık 200 milyar doların üzerinde bir katma değer oluşturuyor. Türkiye'nin de bu potansiyelini hak ettiği noktaya getirmemiz, ekonomimize milyarlarca dolar katma değer anlamına gelecektir. Bunun için toplumumuzda özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz ve onları yetiştiren öğretmenlerimiz nezdinde farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor. Biz de Metro Türkiye olarak MEB iş birliği ile eğitmenlere verdiğimiz bu dersler neticesinde bu yıl bu alanda eğitim gören yaklaşık 45 bin öğrenciye de ulaşmış olacağız. Böylelikle ülkemizin coğrafi işaretli ürünler alanında sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracak ve gelecekte bu alanda çok daha güçlü bir noktaya gelmesi adına önemli bir farkındalık da yaratacağız. Bugün gastronomisi turizmi ile öne çıkan ülkelere baktığımızda, coğrafi işaretli ürünlere büyük önem veriyor. Dolayısıyla bu girişimimizi ülkemize milyarlarca dolar getirecek büyük bir atılımın kıvılcımı olarak görüyoruz."

Yerli üretimin en önemli unsurlarından birisinin de coğrafi işaretli ürünler olduğunu kaydeden MEB Mesleki ve Teknik Okullar Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise şunları aktardı:

"Dolayısıyla kendi mutfağımızın engin zenginliğinin kanıtı olan coğrafi işaretli ürünler alanında genç şef adaylarını şimdiden eğiterek, farkındalık oluşturmak kritik önem taşıyor. Ülke potansiyelimizi ortaya çıkarmanın yolu nitelikli, iyi eğitim görmüş ve yeterli tecrübeye sahip insan gücü kaynağı ile mümkündür. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak eğitim verdiğimiz her alanda ülkemizde hizmet veren kurum, kuruluş, üniversite ve STK'larla iş birliği protokolleri yapıyor, bu protokollerle günün gelişen ve değişen şartlarına göre eğitim müfredatlarında güncelleme ve değişiklikleri gerçekleştiriyoruz. Genel Müdürlük olarak önemsediğimiz teknolojik gelişmeler, öğretim materyalleri, eğitici eğitimleri gib konuları içeren iş birliklerimizden biri de Metro Türkiye ile yaptığımız protokoldür. Protokol kapsamında coğrafi işaretler konusu müfredata yansıtılmıştır. Güncellenen müfredat ile geçen yıl başlayan ve bu yıl daha da genişleyen eğitimlerle coğrafi işaretli ürünler konusunda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin farkındalığını artırırken geleceğin şeflerini de bugünden yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyoruz. Metro Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığı sayesinde, birlikte tüm ülkeye yayılan büyük bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak