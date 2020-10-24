Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı
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Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

24.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:30
Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışmasında profesyonel sporcu Bora Güner, 33,5 tonluk treni 35.20 saniyede 20 metre çekerek birinci oldu.

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışmasında profesyonel sporcu Bora Güner, 33,5 tonluk treni 35.20 saniyede 20 metre çekerek birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının açılış etkinlikleri kapsamında, Tekstilkent İstasyonu'nda, Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması düzenlendi.

Metro İstanbul ile Türkiye Powerlifting Strongman ve Street Workout Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ilk olarak Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 8 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı.

33,5 tonluk treni çektiler

Türkiye'de ilk kez insan gücüyle tren çekme yarışının yapıldığı etkinlikte takımlar, 2 dakikalık süre içerisinde 33,5 ton ağırlığındaki treni, en uzağa çekebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada birincilik ödülünü, treni 26 saniyede 20 metre çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanlarından oluşan lacivert takım aldı. Zorlu bir mücadelenin yaşandığı etkinliğe katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri performans nedeniyle sertifika verildi.

Metro İstanbul'dan toplam 40 kişinin mücadele ettiği tren çekme yarışmasında 2 kadın yarışmacı da yer aldı. M7 hattından Arzu Özaydın ve Betül Başoğlu da 33,5 tonluk treni omuzlayanlar arasındaydı.

Çalışanlar arasında düzenlenen yarışma sonrası, Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Efe Kömek, Mirza Toptaş ve Oktay Akay yarıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada profesyonel sporcu Bora Güner, 33,5 tonluk treni 35.20 saniyede 20 metre çekerek birinci oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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